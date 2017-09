Elvan, bugüne kadar esnafın birçok sorununu çözdüklerini belirterek, “Bu toprağın mayası ahilikle yoğrulmuştur. Türkiye’nin iktisadi anlamda geleceği sizlersiniz” dedi.

Mersin Valiliği himayesinde Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nce (ESOB) bu yıl 24’üncüsü gerçekleştirilen Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları, Ulu Cami Meydanı’nda, Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Elvan’ın katılımıyla yapıldı. Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer’in ev sahipliğinde, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin milletvekilleri ve çok sayıda esnafın da katıldığı kutlamalar, Şed Kuşanma töreni ile renkli görüntülere sahne oldu.

Törende bir konuşma yapan Bakan Elvan, bu hafta 81 ilde, medeniyetin mayasını teşkil eden, Anadolu’yu Türkiye yapan ahilik geleneğinin idrak edildiğini söyledi. Mersin’de 70 odaya kayıtlı yaklaşık 65 bin esnafın Ahilik Haftasını kutlayan ve bol kazançlar dileyen Elvan, bugün ESOB tarafından seçilen yılın çırağına, yılın kalfasına, yılın ustasına ödüllerinin verileceğini anımsatarak, “Bu ödüle layık görülen kardeşlerimi tebrik ediyorum. Mersin’deki 65 bin esnaf kardeşimin her biri benim gözümde yılın esnafıdır. Yarının esnafı, ustaları olacak binlerce kalfa kardeşimin her biri benim gözümde yılın kalfasıdır. Mersin’deki bütün ustalar benim gözümde yılın ustaları olduğu gibi, bütün çıraklarda benim gözümde yılın çırağıdır” diye konuştu.

Bakan Elvan: “Bu toprağın mayası ahilikle yoğrulmuştur”

Bugün aynı zamanda Gaziler Günü olduğunu ifade eden Elvan, 19 Eylül Gaziler Günü’nün istiklalin, bağımsızlık aşkının sembollerinden biri olduğunu vurguladı. Alparslan Gazi’den Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar, Türk tarihindeki bütün gazileri rahmetle ve minnetle andığını kaydeden Elvan, “Kıbrıs’ta, terörle mücadelede gazi olan ve şu an hayatta olan gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Malazgirt’ten 15 Temmuz’a kadar bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Onlar bizim iftihar kaynağımızdır. Onlar diridir. Onlar ölümsüzdür. Bu milletin yolu Ahilerimizin yolu olduğu kadar, şehitlerimizin, gazilerimizin yoludur. Ruhları şad olsun. Bu toprağın mayası ahilikle yoğrulmuştur. Bu toprağın mayası gazilikle şehitlikle yoğrulmuştur” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin iktisadi anlamda geleceği sizlersiniz”

Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran’ın da 1261 tarihinde, 90 yaşında şehit edildiğini dile getiren Elvan, “Bu toprakları gazilerimizle ve şehitlerimizle birlikte Anadolu ahileri Türkiye yaptılar. Her biri bir gazi olan Anadolu Erenleri, Abdalan-ı Rum mensupları Türkiye yaptılar. Bu toprakları Anadolu Bacıları Türkiye yaptılar. Bu toprakları Anadolu Fakihleri Türkiye yaptılar. İşte esnaflarımız, sanatkarlarımız böyle bir gelenekten geliyorlar. Bugün odalarımızın, meslek birliklerinin, meslek ilkelerimizin temelinde Ahilik teşkilatı vardır. Bu geleneği siz yaşatıyorsunuz. Türkiye’nin iktisadi anlamda geleceği sizlersiniz. Hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Hükümet olarak hep esnafımızın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz”

Hükümet olarak bugüne kadar hep esnafın yanında olduklarını, bundan sonraki süreçte de yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Elvan, başta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Başkanı olmak üzere tüm esnaf odaları birliği başkanlarının görüşlerini, düşüncelerini ve sorunlarını teker teker dinlediklerini ve dinlemeye devam ettiklerini belirtti. Onların dile getirdikleri birçok konuyu bugün itibariyle önemli ölçüde çözdüklerini bildiren Elvan, şöyle devam etti: “Çünkü toplumun tüm kesimlerinin, sivil toplum kuruluşlarımızın, esnafımızın görüşleri, düşünceleri bizim için son derece önemli ve kıymetlidir. Ortak akıl hiçbir zaman hata yapmaz. Onun için ortak akla mutlaka başvuruyoruz ve başvurmaya da devam edeceğiz.”

Bugüne kadar yaptıkları düzenlemeleri tek tek saymayacağını, ancak birçok sorunun üstesinden geldiklerini esnafın da çok iyi bildiğini ifade eden Elvan, şunları söyledi: “Çıraklık kaybolmaya yüz tutmuştu, çıraklığa yönelik ciddi adımlar attık, eğitim müfredatımızın kapsamında değerlendirilmesine imkan sağladık. Yine esnafımıza yönelik sadece yapılandırmadan bahsetmiyorum ama pek çok sorunu teker teker çözdük. Bundan sonra da yine tüm esnaf kardeşlerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ancak, dünyada ve ülkemizde çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Bu değişim ve dönüşüme mutlaka ayak uydurmamız gerekiyor. Bu noktada hükümetimize düşen görevi de layıkıyla yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz. Ama özellikle geleneksel mesleklerimizin korunması ve yaşatılması son derece önemli. Bu yönde de hükümetimiz geçmiş yıllarda düzenlemeler yaptı ki, o geleneksel mesleklerimizi yaşatalım, ayakta tutalım, bizden sonraki nesiller de o geleneksel mesleklerimize sahip çıksınlar ve o mesleklerimizi yaşatsınlar diye düşündük.”

Vali Su: “Esnaf ve sanatkarlarımız, ülkemizin gelişiminde, kalınmasında yoğun emekleriyle büyük katkı sağlamaktadırlar”

Vali Su da yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sosyoekonomik alanlarda gerçekleştirdiği değişim ve dönüşümlerle bugün bölgesinde ve dünyada önemini ve gücünü her geçen gün daha da pekiştiren bir konuma ulaştığını söyledi. Türkiye’nin gelişmesiyle birlikte Mersin’in de büyük bir gelişme ve ilerleme kaydettiğine işaret eden Su, “Mersin, bu gelişimiyle ülkemizin sosyoekonomik yapısı içindeki payını her geçen gün artırmaktadır. Her alanda olduğu gibi gelişme ve kalkınmada da başarı özverili çalışma gerektirir. Esnaf ve sanatkarlarımız, ülkemiz ve ilimizin gösterdiği bu gelişimde, kalkınmada yoğun emekleriyle büyük katkı sağlamaktadırlar. Ecdadımızın medeniyet tarihine armağan ettiği birçok değer arasında sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı her yönüyle kapsayan bir sivil yapılanma kurumu olan Ahilik, en önlerde gelen bir teşkilatımızdır” dedi.

Mersin ESOB Başkanı Dinçer ise temelleri 800 yıl öncesine dayanan ahilik kültürünün, esnaf teşkilatının tarihi ve kültürel mirasını oluşturduğunu belirtti. Dinçer, “Türk-İslam medeniyetinin Anadolu’dan dünyaya yayılmasını sağlayan, aziz vatanımızın Türkmen yurdu olmasında sanatı, ilmi ve eğitimi bir arada harmanlayan ahilik, imanın ilimle beslenmesi, çalışmayla şekillenmesidir. ‘İnsanların en hayırlısı, insanlara yararlı olandır’ prensibiyle hareket eden ahilik, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatımızı düzenleyen, bizlere yol gösteren değerler manzumesidir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen Şed Kuşanma töreninde ise bir çırağın, önce kalfalığa, sonra da ustalığa yükselmesi temsili olarak canlandırıldı. Kutlamalarda ayrıca, yılın İl Ahisi seçilen Selim Yonuk’a, Bakan Elvan tarafından ödülü verildi. Yılın İl Kalfası Nurettin Kazak ve yılın çırağı Mukteber Yıldız ise ödüllerini Vali Su ile ESOB Başkanı Dinçer’in elinden aldılar. Kutlamalar, geleneksel Ahilik pilavı ikramıyla sona erdi.