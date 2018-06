Bazı ürünlerde ise bu yüzde 50’ye kadar çıkıyor. Bununla ilgili bir karar aldık. Önümüzdeki dönemde soğuk zincirleri oluşturarak bu zayiatları en aşağı çekmek istiyoruz" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ’Turunçgil Hasat ve Hasat Sonrası Ar-Ge ve Uygulama Merkezi Projesi’ imza törenine katıldı. Mersin Ticaret Borsasında gerçekleştirilen imza töreninde Elvan’a Vali Ali İhsan Su ile kurum temsilcileri eşlik etti. Toplantıda konuşan Elvan, Türkiye’de narenciyenin merkezinin Mersin olduğunu getirdi. Bu merkezin sadece Mersin değil civar illere de hizmet vereceğini vurgulayan Elvan, "Bu araştırma ve uygulama merkezine Mersin Valiliğimiz, sanayicilerimiz, ihracatçı birliğimiz, Büyükşehir Belediyesi, borsamız, bazı birliklerimiz, üniversitelerimiz ortak. Bu şunu gösteriyor. Birlik ve beraberlikten güzel işler ortaya çıkar. İlgili tüm sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, merkezi yönetim bu işin içerisinde. El birliğiyle gerçekten bu tür projeleri gerçekleştirilebileceğini Mersin göstermiştir. Onun için bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önemli bir proje. Herkes eline taşını altına koyuyor, herkes azda olsa, çokta olsa katkısı söz konusu. Bu Mersinimiz için önemli bir aşama” ifadelerini kullandı.

"Zayiatları azaltmak için soğuk zincirleri oluşturacağız"

Merkezde yapılacak çalışmalarla ilgili de bilgiler veren Elvan, “Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde ürün zayiatı yüzde 5 ile 10 arasındadır. Ancak bizde yüzde 20 ile yüzde 25 arasında. Hele ki bazı ürünlerde bu yüzde 50’ye kadar çıkıyor. Bu zayiat oranını düşürmek için bazı kararlar aldık. Biz özellikle bir soğuk zincir oluşturmak istiyor. Yani tarladaki üretiminden ambalajlanmasına, ambalajlanmasından soğuk zincir vasıtasıyla tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm süreçlerin desteklenmesi için bir teşvik mekanizmasıyla desteklenmesi söz konusu olacak. Biz zayiat oranlarını daha da aşağı çekmek istiyoruz. Birçok ürünümüz ambalaj yapılmadan, yine birçok ürünümüz soğuk zincire tabi olmadan maalesef tüketiciye ulaştırılmaya çalışılıyor. Önümüzdeki dönemde bunların tamamını çözeceğiz. Soğuk hava zincirleri oluşturulacak. Bununla ilgili bir teşvik düzenlememiz var. Bu mekanizmayı devreye sokacağız ve zayiat oranlarını mümkün olduğu ölçüde düşüreceğiz" şeklinde konuştu.

"43 milyon tonluk yaş ve sebzenin 11 tonunu çöpe atıyoruz"

Araştırma merkezinin son derece önemli bir çalışma olduğunu kaydeden Bakan Elvan, "Bu vermiş olduğumuz desteklerin ötesinde gerçekleştirecek olan bir merkez. Bu merkezde her türlü faaliyetler olacak. Her ürünümüze yönelik birçok şikayetler geliyor. Bunlarla ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz olacak. Artık turunçgil üreten çiftçimizin burası bir uğrak yeri olacak. Tüm sorunlarını ilettiği, bu sorunlarının çözülmesi noktasında araştırma ve uygulama mekanizmalarının geliştirildiği bir yapı oluşturulacak. Burası son derece önemli. Çiftçimizin karşılaştığı her sorun bu merkezimizin de sorunu olacak ve bu sorunun giderilmesi noktasında da merkezimiz gerekli adımları atacak. 43 milyon tonluk yaş sebze ve meyve üretimimiz var. Şimdi bunun 11 milyon tonunu çöpe atıyoruz. Bunu bu çalışmalarla ve uygulamaya koyacağımız teşviklerle inşallah bu zayiatı en aşağı çekeceğiz. Araştırma ve uygulama merkezimiz hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından projenin imza töreni gerçekleştirildi.