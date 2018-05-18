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18 Mayıs 2018 13:28

Enerjisa’dan Mersin ve Adana’da 6 yeni işlem merkezi

Enerjisa, Mersin’de 5 ve Adana’da 1 yeni işlem merkezi açtı.

Enerjisa’dan Mersin ve Adana’da 6 yeni işlem merkezi

18 Mayıs 2018 13:28


Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Mersin’in Erdemli, Silifke, Anamur, Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde toplam 5 ve Adana Seyhan’da ise 1 yeni işlem merkezinin daha açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenlerine Enerjisa Satış Başkanı Hüseyin Çağlar, yönetim ekibi ve yerel yönetim temsilcileri katıldı.


İşlem merkezlerinde, müşterilerin tek noktada birçok işlemi tek seferde gerçekleştirebilmesine olanak sağlanıyor. Müşteriler, kaliteli hizmetten yararlanırken zamandan da tasarruf ediyor. Abonelik başvurularında gerekli evrakları temin eden müşteriler, işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabiliyor. Ayrıca elektrik faturasını ödeyebiliyor, elektrik abonelikleriyle ilgili açma-kapama ve nakil işlemleri de yürütebiliyor. Bunun yanı sıra doğalgaz, su ve cep telefonu faturaları da dahil olmak üzere geniş yelpazede fatura ödeme imkanı sağlayan merkezlerde, yapılan elektrik faturası ödemelerinde müşterilerden işlem bedeli alınmıyor.


İşlem merkezlerinin sayısı 2018 yılı başından itibaren açılan 16 yeni nokta ile 71’e ulaştı, haziran sonuna kadar 85’e, yılsonuna kadar da 105‘e ulaşması hedefleniyor.




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