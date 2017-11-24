Er: “Kadına yönelik şiddeti durdurabiliriz”

Baro Başkanı Er, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Kadınların şiddete karşı mücadelesinin, sadece 25 Kasım’larda değil, her gün sürdüğünü belirten Er, “Bu nedenle her kurum ve sivil toplum örgütü, üzerine düşen görevi yerine getirirse, bu konuda ciddi anlamda iş birliği yapılırsa, kadına yönelik şiddeti durdurabiliriz. Kadınlarımıza yönelik şiddet ve kadın cinayetleri artık son bulsun” ifadelerini kullandı.

Dünyada kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet ile Türkiye’deki töre cinayetlerinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Er, şöyle devam etti: “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa’ya göre şiddetin tanımı; kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır. Dini inançlar, örf, gelenek, görenek ve adetler şiddet gerekçesi olamaz.”

Er, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin kadın haklarını korumak ve savunmak, kadına yönelik şiddet konusunun gündeme gelmesi, tartışılması ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediğini de dile getirdi. Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile yaptıkları protokol kapsamında, bu yönde önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Er, “Düzenlediğimiz seminerlerle kadınlarımızı bilinçlendiriyoruz. Kadın Hakları Merkezimiz her zaman kadınlarımızın yanındadır. Kadınlarımıza yapılan her türlü şiddeti kınıyor, kadınlarımızın sağlıklı, mutlu ve şiddette maruz kalmadığı bir yaşam diliyorum. Mersin Barosu Başkanlığı olarak, şiddete hayır demeye ve şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz” dedi.