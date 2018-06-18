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18 Haziran 2018 17:20

Ercik: "CHP İl Başkanı yalanda sınır tanımıyor"

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, CHP İl Başkanı Adil Aktay’ın iftira ve yalan siyasetinde çığır açmaya devam ettiğini savunarak, "Devletin imkanları, seçim kampanyamızda kesinlikle kullanılmamaktadır.

Ercik:

18 Haziran 2018 17:20

İddia asılsız ve mesnetsizdir" dedi.


CHP İl Başkanı Adil Aktay’ın, Kalkınma Bakanı ve AK Parti Mersin milletvekili adayı Lütfi Elvan’ın kamu imkanlarıyla seçim kampanyası yürüttüğü yönündeki iddialarına yanıt veren Ercik, "Şu anda seçim kampanyalarında Bakanımızın kullandığı araç da dahil olmak üzere tüm araçlar partimiz tarafından kiralanmıştır ve sözleşmeleri mevcuttur. Resmi polis arabalarına gelince. Güvenlik güçleri devlet büyüklerini muhtemel saldırılara karşı korumakla yükümlüdür. Bu yasalarla ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir ve seçim kampanyaları ile bir ilgisi bulunmamaktadır" diye konuştu.


"CHP İl Başkanı bir hukukçu olarak bunları bilmiyorsa seçtiği mesleği gözden geçirmesinde fayda olduğu açıktır" diyen Ercik, şöyle devam etti; "CHP İl Başkanı iftira ve çamur atmaktan çekinmemektedir. Muhtarları ’CHP’li muhtar’ diye ayrımcılığa tabi tutan birinden de başka bir tutum zaten beklenemezdi. Anlaşılan o ki, milletimizle iç içe olmamız, her kesime dokunmamız ve partimize milletimizin desteğinin artarak devam etmesi, CHP İl Başkanını derin bir endişeye sevk etmiştir. Milletten teveccüh göremediğini anlayan CHP İl Başkanı kendisinin ve partisinin en iyi bildiği iftira ve çamur siyasetine sıkı sıkıya sarılmayı tercih etmiştir. Eğer siyaset yapmayı iftira atmak, karalamak ve yalancılık zannediyorsa kendisine bu yolda başarılar dileriz."


CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Kalkınma Bakanı ve AK Parti Mersin milletvekili adayı Lütfi Elvan’ın kamu imkanlarıyla seçim kampanyası yürüttüğünü ileri sürerek, "Milletvekili adayları eşit koşullarda yarışmalı, seçim çalışmalarında vatandaşla bire bir, eşit bireyler olarak iletişim kurmalıdır. Demokrasi bunu gerektirir, vatandaşa saygı bunu gerektirir" demişti.




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