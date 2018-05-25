Erdemli Çamlı Mahallesi’nin yolları parke taşı ile döşeniyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli Belediyesi’nin parke yol hizmeti dendiğinde en önlerde geldiğine vurgu yaparak, Erdemli’nin tarihinde almadığı parke hizmetini kendi dönemlerinde gördüğünü ifade etti.

Tüm hizmetlerde öz sermaye kullanmaya son derece önem verdiklerini ifade eden Tollu, belediye olarak hizmette sınır tanımadıklarını ancak tasarruftan da taviz vermediklerini dile getirdi. En uzak yerleşim bölgeleri dahil tüm mahallelere parke döşemeyi sürdürdüklerini kaydeden Tollu, bu kapsamda belediye ekiplerinin Alibeyli Mahallesi’nin tüm sokaklarında parke çalışmasına devam ettiğini belirtti. Belediye olarak parke yol çalışmalarına çok büyük önem verdiklerini ve bu konuda çok iddialı hizmetlere imza attıklarını söyleyen Tollu, "Merkez ve kırsalda sürdürülen hizmetler ilçenin ufkunu açıyor" dedi.

"Mahalleye dönüşen köylerle birlikte mahallelerimiz yapılan yol ve kaldırım çalışmalarıyla çağdaş bir görünüme kavuşuyor" diye Tollu, "Göreve başladığımızdan bu yana, üretimini ve döşeme işini kendi bünyemizde yaptığımız ve daha az maliyet sağladığımız parke yol işinde çok iddialı bir konumda bulunuyoruz. Yetişemediğimiz noktalarda hizmet satın alımı da yapıyoruz. Yapılan parke çalışmaları neticesinde Erdemli yolları ve kaldırımlarıyla çağdaş bir şehir görünümüne kavuşmaktadır. Yaptıklarımızla yetinmiyoruz her geçen zamanda üzerine koyarak bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. Bu bağlamda önceliğimiz bugüne kadar parke yol ve kaldırımla tanışmayan köy ve beldelerimizdir. Buralara tarihlerinin en büyük hizmetlerini götürüyoruz. Allah’ın izniyle daha da iyisini yapıp, insanlarımızı mutlu etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.