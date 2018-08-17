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17 Ağustos 2018 13:40

Erdemli’de izinsiz afiş asanlara ceza

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi zabıta ekipleri, meydanlara ve parkalar izin almadan afiş yapıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara yönelik denetimlerini arttırdı.

Erdemli’de izinsiz afiş asanlara ceza

17 Ağustos 2018 13:40

Ekipler, izinsiz afiş asanlara Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uyguluyor.


Erdemli Belediyesi, sokak ve cadde üzerindeki direk, duvar ve otobüs durakları ile meydanlara, parklara izin almadan afiş yapıştıranlara cezai işlem uygulamaya başladı. Bu kapsamda uygulama yapan ekipler, kanunun ilgili maddesi gereği, şehrin estetiğini bozan ve çirkin görüntüye neden olan gelişi güzel bez, kağıt ve benzeri afişlerin çitlere, caddelere, sokaklara ve duvarlara asanlara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca 6 bin 989 liraya kadar para cezası kesti.


Ekiplerin, konuyla ilgili önümüzdeki dönemlerde de uygulamalara devam edeceği bildirildi.




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