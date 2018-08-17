Erdemli’de izinsiz afiş asanlara ceza

Ekipler, izinsiz afiş asanlara Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uyguluyor.

Erdemli Belediyesi, sokak ve cadde üzerindeki direk, duvar ve otobüs durakları ile meydanlara, parklara izin almadan afiş yapıştıranlara cezai işlem uygulamaya başladı. Bu kapsamda uygulama yapan ekipler, kanunun ilgili maddesi gereği, şehrin estetiğini bozan ve çirkin görüntüye neden olan gelişi güzel bez, kağıt ve benzeri afişlerin çitlere, caddelere, sokaklara ve duvarlara asanlara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca 6 bin 989 liraya kadar para cezası kesti.

Ekiplerin, konuyla ilgili önümüzdeki dönemlerde de uygulamalara devam edeceği bildirildi.