Forum Mersin ziyaretçilerine masal gibi 3 gün yaşattı

Kum Heykel Festivali kapsamında, 3 gün boyunca ziyaretçilere birbirinden çok sevilen masallar anlatıldı.

Forum Mersin’de 15-17 Haziran tarihleri boyunca, 4 masal sanatçısı, hem anonim hem de kendi hazırladıkları masalları anlattı. Masal Anlatıcıları etkinliği kapsamında bayramda unutulan masallar yeniden yaşatıldı. Yalnızca çocukların değil yetişkinlerin de katıldığı etkinlikte masallara çocuklar da eşlik ederken eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Heyecanlı ve sürükleyici masalların anlatıldığı etkinlikte ayrıca yetişkinler de söylenen şarkılara eşlik ederek yeniden çocukluklarına döndü.

Forum Mersin’in yaz boyunca yetişkin ve çocukların katılabileceği eğlenceli etkinliklerine devam edeceği bildirildi.