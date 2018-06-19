Forum Mersin’de bayram, festival havasında yaşandı

Forum Mersin’de bu yıl ikinci kez düzenlenen ’Kum Festivali’ kapsamında kumdan heykeller, ’masal kahramanları’ teması ile katılımcılarıyla buluştu. Altı heykeltraşın Sinbad, Pinokyo ve Gepetto, Papunzel ve Kulesi, Pater Pan, Küçük Prens ve Tilki, Çizmeli Kedi, Bremen Mızıkacıları, Hansel ve Gretel ve Deniz Kızı’na kumla hayat verdiği dev eserler, Forum Mersin’de sergilendi.

Nostaljik Ramazan Panayırı

Forum Mersin 2. Kum Heykel Festivali kapsamında alanına kurulan Ramazan Panayırı, misafirlere nostaljik bir bayram yaşattı. Dört tarafı ışıklarla çevrili, Ramazan konseptine uygun dekore edilen alanda, panayır oyunlarından ikramlara birbirinden eğlenceli etkinlikler ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Renkli pamuk şeker ve elma şekerinin yanı sıra Osmanlı macunu ve Osmanlı meyan kökü şerbeti ikramları, halka atmaca oyunu, balon şov, kostümlü fotoğraf çekim alanı gibi pek çok aktivite Ramazan Panayırı’nda katılımcıların beğenisine sunuldu. Osmanlı döneminin en eğlenceli yüzü soytarı da Forum Mersin panayır alanında çocuklarla buluştu. Forum Mersin’in minik ziyaretçilerine en nostaljik sürprizi ise eski usul atlı karınca oldu. Anne ve babaları geçmişe götürecek olan bu oyuncakla minikler de geçmişten geleceğe bir yolculuk yaşattı.

Zeynep Dizdar hayranlarıyla buluştu

2. Kum Heykel Festivali Ramazan Panayırının açılışı Zeynep Dizdar konseriyle gerçekleşti. Atıf Yılmaz Meydanı’nda sahne alan Zeynep Dizdar sevilen şarkılarını seslendirerek Forum Mersin ziyaretçilerine eğlenceli dakikalar yaşattı.