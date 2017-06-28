Forum Mersin’de Ramazan Bayramı dolu dolu yaşandı

Forum Mersin, Ramazan Bayramı süresince çeşitli atölye çalışmaları, müzik ve performans gösterileriyle misafirlerine eğlenceli anlar yaşattı. Hem çocuklara hem de yetişkinlere özel pek çok etkinliklerin yer aldığı programda, Çocuk Kulübü maskotlarının gösterileri büyüledi. Kum Heykel Festival Alanındaki Nostalji Sokağı’nda misafirlere seyyar tezgâhlarda Osmanlı macunu, elma şekeri, kağıt helva ve pamuk şeker gibi bayram ruhunu yansıtan ikramlar sunuldu. Seyyar tezgahlar Ramazan etkinliklerine renk katarken, ziyaretçiler eski bayramları yeniden yaşadılar.

Kum Sanatı performansı ve kum heykel atölyesiyle başlayan etkinlikler, bayramın birinci günü Grup Marjinal konseriyle devam etti. Mehteran ile başlayan ikinci gün etkinlikleri DJ performansıyla coşkuyla sürdü. Forum Mersin bayramın son gününde ise eğlenceli Bubble Show ve DJ performansıyla misafirlerine unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşattı.