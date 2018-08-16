Genç MÜSİAD Mersin, çocuklara cami sevgisini aşılamak ve Kur’an-ı Kerim öğrenmeye teşvik etmek amacı ile geliştirdiği, ‘Bu yaz camideyim’ projesi kapsamında Hz. Hamza Camii’nde düzenlediği etkinlikte Kur’an kursu öğrencilerine okul çantası ve seccade dağıttı.

Projenin final etkinliğine AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, İl Müftüsü Şaban Kondi, MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, Genç MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Metin Tümen ve Toroslar İlçe Müftüsü Mehmet Ali Cingöz katıldı.

8 haftalık eğitim sonrasında Kur’an-ı Kerim öğrenen çocuklar, etkinlik kapsamında katılımcılara şiir okudular. Çocukları camiye teşvik etmek amacı ile geliştirilen projeden dolayı MÜSİAD Mersin’i tebrik eden AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, "Çocuklarımız ileride dinimizin ve ülkemizin değerlerine sahip çıkacaklardır. Bu açıdan çocuklarımızı camiye teşvik ederek değerlerimizi ve dinimizi öğretmek gerekiyor. Anne ve babalar bu konularda duyarlı olarak, çocuklarımızı kültürümüzün ve dinimizin güzelliklerini, ibadet etmeyi ve dürüst insan olma ruhunu öğrenmeleri için camilere teşvik etmeleri gerekiyor. MÜSİAD Mersin’e böyle bir projeyi gerçekleştirdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"Çocukların iyiyi ve doğruyu, dinimizin tüm güzelliklerini öğrenmeleri ve gelecek nesillerimizin de bu ruhla yetişmeleri adına çocuklarımızı tatillerde camilere teşvik etmeliyiz" diyen MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, "Çocuklarımıza başta doğru insan olabilmeyi, dinimizi ve kültürümüzü anlatmamız gerekiyor. Camilerimizde her yaz Kur’an kursları açılıyor. Bu kurslarda çocuklarımız iyi insan olma, değer, ibadet ve hoşgörü duygularını öğreniyorlar. Bizlere düşen görevler ise çocuklarımızın ilerideki dönemlerinde doğru insan olabilmeleri için bu projeleri desteklemektir" ifadelerini kullandı.

Metin Tümen ise, çocukların ve gençlerin dini kültürlerini hissetmeleri ve doğru yolda ilerlemeleri adına bu tarz projelere önem verdiklerini kaydederek, "Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk bizleri mutlu etmeye yetiyor. Minik kardeşlerimiz ve gençlerimiz bu ülkeyi ileriye taşıyacak en güçlü neferlerdir. Projemizde emeği olan herkese teşekkür eder, Kur’an-ı Kerim öğrenen çocuklarımızı da tebrik ediyorum" diye konuştu.