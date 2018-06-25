Gençlik Lokali açılmak için gün sayıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin ilgi alanlarına göre ortak paydada buluşabilecekleri bir merkezi hayata geçiriyor. Gençlik Lokali projesiyle gençlerin gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, lokalin Temmuz ayında açılacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi, gençlerin lokalde kaliteli zaman geçirebilmelerinin önünü açmak, birbirleriyle kaynaşarak boş zamanlarını daha güzel geçirebilmelerini sağlamak için hizmete açacağı Gençlik Lokali sayesinde Mersin?de hem organize bir yapı oluşturmayı hem de onların yerel yönetimle bağını kuvvetlendirmeyi hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sadece boş vakitlerini değerlendirmelerinden öte, gençlerdeki enerjiyi kullanmayı amaçlıyor. Lokalde kendilerini farklı yönlerde geliştirmek isteyenler için çeşitli kulüpler de oluşturulacak. Kurulacak olan kulüpler ile Büyükşehir Belediyesi kültürel ve sosyal etkinliklere hız kazandırmış olacak. Katılımcılar ve katılımcıların ilgi alanları doğrultusunda oluşturulacak olan kulüplerde tiyatrodan müziğe, resimden dansa kadar, gençlerin ilgili olduğu alanlarda eğitimler verilecek. Kulüplerdeki eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından verilirken, her kulübün başkanını gençler kendi arasından seçecek.

Başvurular alınıp, üyelikleri yapıldıktan sonra üye kimlik kartı verilen gençler, lokalden faydalanabilecek. Bir defa kaydolan birey lokalde herhangi bir sıkıntı yaşayıp, kaydı silinmediği sürece istediği kadar lokale devam edebilecek.