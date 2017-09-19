Güneş, Wushu şampiyonlarını tebrik etti

Gürcistan’ın Tiflis kentinde yapılan Avrupa Wushu Şampiyonası’nda +90 kiloda Cem Büyükdemir Avrupa Şampiyonu, 52 kiloda Ebubekir Çelik, 70 kiloda Emre Kesici ve 90 kiloda Ünal Alkayış Avrupa ikincisi, bayanlarda ise 52 kiloda Şükran Tebaa Büyükdemir Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli sporcular, İl Temsilcisi Yılmaz Dönmez, antrenörler Yeliz Fındık ve Dilek Uçar ile birlikte başarılarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş ile paylaştılar. Avrupa Wushu Şampiyonası’nda Türkiye’yi ve Mersin’i başarıyla temsil ettikleri için milli sporcuları tebrik eden Güneş, sporculara plaket vererek başarılarının devamını diledi.