Hemşire adaylarına ’Kadına şiddetin önlenmesi’ anlatıldı

Öğrenciler, Baydar’dan ‘Kadına şiddetin önlenmesi ve hukuksal boyutu’ ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin kuruluş amacı, görevleri ve çalışmaları hakkında bilgiler aldılar.

6284 Sayılı Kanun’dan sadece şiddet gören kadınların değil, çocukların, erkeklerin ve eşcinsellerin de kapsam dahilinde olduğu bilgisini veren Baydar, “6284 Sayılı Kanun’un amacı, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişileri ve en temel insan hakkı olan yaşam hakkını korumak, kadın cinayetlerinin son bulması için kurumlar arası iş birliğini sağlamak, şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali bulunan kişileri rehabilite etmektir” dedi.

"Kadın hakları merkezimiz, gönüllü danışmanlık hizmeti vermektedir"

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin şiddete maruz kalan, maddi durumu yetersiz olan kadınlara haklarını anlatmak ve haklarını kullanmalarına yardımcı olmak için hukuki açıdan gönüllü danışmanlık hizmeti verdiğini kaydeden Baydar, “Kamu kurumlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle ortak hareket ederek karşılaşılan sorunlarına çözüm arayışlarına girmekte, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır. Kadın cinayetlerinde ve şiddet olaylarında kadınlarımızın yanında yer almakta, açılan davalarda davaya müdahil, gözlemci olarak katılmakta ve davayı sonuna kadar takip ederek failin en ağır şekilde cezalandırılması için elinden geleni var gücüyle yapmaktadır. Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak, 48 kayıtlı avukatı ile kadınların mücadelesinde kamuoyu desteği sağlamaları için Mersin’de yaşayan kadınlarımızın yanında yer almaktadır. 24 kadın avukatımız nöbet listesi dahilinde danışmanlık hizmeti vermektedir. İlçe örgütlenmeleri ile ilçelerde farklı meslektaşlarımız desteğini sürdürmektedir. Merkeze müracaat eden kadınlara talepleri gözetilerek olay örgüleri tespit edilip, en acil uygulanması gereken tedbirler alınmaktadır. Gizlilik kararları ve koruma talepleri hukuki yardımında bulunulmaktadır. Mersin Barosu Adli Yardım Bürosu, maddi durumu yetersiz kadınlarımıza boşanma davalarında ücretsiz avukatlık hizmeti vermektedir” diye konuştu.