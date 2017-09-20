Mersin’de, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile “Mersin İli Oda ve Borsaları Müşterek Toplantısı” düzenlendi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) gerçekleştirilen toplantıya Mersin iş dünyası yoğun ilgi gösterdi. MTSO Başkanı Şerafettin Aşut’un ev sahipliğinde yapılan toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesinin yolunun, ötekileştirmeden uzak durmaktan geçtiğini söyledi.

“Mersin, sanayide, organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgesi ile Akdeniz’in üretim üssü”

Konuşmasının büyük bölümünü Mersin’e ayıran ve Mersin’in turizm, sanayi, lojistik, ticaret, tarım ve eğitimi barındıran nadir illerden biri olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de Mersin’in hüviyetini taşıyan şehirlerin çok az olduğunun altını çizdi. Mersin’in çok önemli bir kent olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Turizmde Allah öyle bir sahil vermiş ki, 321 kilometre sahiliniz var. Bunun 108 kilometresi doğal kumsal. Böyle bir coğrafya yok, haberiniz olsun. 10 tane mavi bayraklı plajınız var. Mersin hudutları içinde, deniz turizmi yanında inanç ve kültür turizmi açısından da müthiş potansiyel var. Turizm pastasından Mersin potansiyelinden daha az pay alıyor. Buraya yerli ve yabancı turisti daha çok çekiyor olmalısınız. Projeler var. İnşallah bu projelerin realize olması bir başka ivme getirecek. Mersin, sanayide, organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgesi ile Akdeniz’in üretim üssü. 10 sene önce Türkiye’nin en büyük bin kuruluşu içinde Mersinli şirket sayısı 6’ydı, bu 10’a çıktı. İstanbul gibi şehirler sanayiyi kaybederken Mersin 10’a çıktı. Lojistikte İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı. Bu sayede Mersin Limanı Türkiye’nin en büyük ikinci limanı, dünyanın da en büyük 91’nci limanı. Konya-Mersin Demiryolu Projesi lojistik açısından çok önemli. Özellikle İç Anadolu’yu bir başka açıdan limanla, denizle buluşturacak bir proje bu. Çukurova Bölgesel Havalimanı Mersin’in lojistik gücüne güç katacak. Ticarette tarım ürünlerinin ihraç edildiği, tarım ve ticaret merkezi Mersin. Tarımda öyle bir coğrafya vermiş ki, bitkisel üretiminde 3 il arasındayız. Muzun yüzde 72’si, limonun yüzde 70’i, çileğin yüzde 40’ı burada üretiliyor ve bu üç üründe Türkiye birincisi. Eğitimde 3 üniversite var. Rekabet gücü açısından yüksek bir şehir. Potansiyeli nadir illerden biri” dedi.

“Başarı hepimizin ama başarısızlık var ise o benimdir”

Mersin iş dünyasının, Mersin’in ve bu ülkenin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, Mersin’in aynı zamanda birliği ve beraberliği ile Türkiye’ye örnek bir şehir olduğunu kaydetti. Mersin’deki odaların biri hariç tamamının akredite olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Yani 5 yıldızlı oda borsa statüsünde. Bu yıldızlama sistemini ben yapmıyorum. Mersin’in tüm odaları uluslararası kuruluşlar tarafından verilen 5 yıldıza sahip. Mersin’deki oda ve borsalar Londra, Paris ve Berlin gibi oda ve borsalar ile en az aynı konumda. Bu Mersin için mi kazanç, ülke için mi kazanç? TOBB başarılıysa, başarıların arkasında 365 oda, borsa başkanı var, çünkü evin içinde huzur var. Evin içinde huzur olunca bize çalışmak düşüyor. Başarı hepimizin ama başarısızlık var ise o benimdir” diye konuştu.

“TOBB artık siyasetin merkezi değil. Biz bir siyasi kurum değiliz”

Tüm sıkıntıları oda ve borsa başkanlarıyla hep birlikte çözdüklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Kavga ile sorun çıkartarak sıkıntı çözemezsin. TOBB artık siyasetin merkezi değil. Biz bir siyasi kurum değiliz. Bizim içimizde her fikirden, inanıştan insan var. Bizim işimiz ne? Üyenin hak, hukuk, menfaatini koru. Biz çözüm yeri, mekanizması değiliz. Biz sıkıntılarımızı yerelde belediyeye, valiliğe, milletvekillerine, genelde de cumhurbaşkanına, başbakana, bakanlara anlatıyoruz. Ortak akıl ve diyalog ile çözmeye çalışıyoruz. Bunları da tüm oda ve borsa başkanlarımız ile beraber yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ben ülkemin geleceğinden umutluyum”

Hala çok sıkıntıları olduğunu, ancak bunları tek tek ele aldıklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Ben ülkemin geleceğinden umutluyum. Hiçbir zaman da umutsuzluğa düşmedim. Bu ülkeyi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız. Hiç kimseyi fikrinden, zikrinden, dininden, etnik kökeninden dolayı ötekileştirmeyin. Birbirinizi sevin. Sizin sizden başka dostunuz yok. 80 milyon, bunun dini, mezhebi, siyasi görüşü şu dedikçe ayrışırız. Allah hepimizi ayrı yaratmış zaten. Zor olan bir araya gelmek. Bir araya geldiğimizde başarırız. Allah bizim birliğimizi beraberliğimiz bozmasın. Zaten zenginliğimiz burada. Ortak akılda birleştikten sonra, ‘ben onu dememiştim’ demeye başladık mı yine kaybetmeye başlıyoruz. Toplumun ortak aklında buluşursak kazanan biz oluruz. Bireysel oynarsak hepimiz kaybederiz. Tarihinizden ders alın. Gelin birbirimiz sahip çıkalım. Hata ararsanız hatasız insan olmaz. Nasıl bakarsanız öyle görürsünüz” şeklinde konuştu.