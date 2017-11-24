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24 Kasım 2017 15:24

İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği Kursunda ilk hasat yapıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde belediye ve halk eğitim müdürlüğü işbirliğiyle açılan İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği Kursu’nda ilk hasat yapıldı.

İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği Kursunda ilk hasat yapıldı

24 Kasım 2017 15:24


Belediye Tesislerinde bulunan mantar atölyesinde, Ziraat Mühendisi Sibel Güvençli eğitmenliğinde kursiyerler mantar yetiştirme tekniklerini uygulamalı olarak öğrenerek, ilk istiridye mantarı hasadını gerçekleştirdi.


Kültür mantarının hem lezzet açısından hem de sağlık açısından oldukça faydalı olduğunu belirten Belediye Başkanı Şevket Can, bölgede istiridye mantarı talebinin çok olmasından dolayı kursu açtıklarını belirtti.


Bu sayede Tarsus Belediyesi olarak vatandaşların meslek sahibi olmasını sağladıklarını belirten Başkan Can, meslek sahibi olan vatandaşların ekonomilerine de katkı sağladıklarını kaydetti. Başkan Can, "Mantar yetiştiriciliği konusun da bilgi sahibi olmak istiyorsanız. Tarsus Belediyesi olarak doğru yerdesiniz. Şu anda özellikle istiridye mantarına yoğun talep var. Bu yüzden kendi bölgemize ürün yetiştirmekte zorluk çekiyoruz. Kursiyerler yetiştirerek bu talepleri karşılamayı hedefliyoruz" dedi.


Mantar atölyesini, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, Tarsus Halk Eğitim Müdürü Mehmet Gürsoy ile birlikte gezen Kaymakam Yüksel Ünal, mantar kursu için Başkan Can’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.


Kültür mantarı yetiştiriciliği kursuna başvuruların, Tarsus Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi ve Tarsus Halk Eğitim Merkezine yapılabileceği belirtildi.




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