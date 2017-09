Kadın basketbolcular Özgecan’ın mezarını ziyaret etti

’si düzenlenen Özgecan Basketbol Turnuvası’na katılmak üzere Mersin’de bulunan, Galatasaray, Canik Belediyespor, Abdullah Gül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Adana Aski, Çukurova Basketbol, Orman Gençlik ve Mersin Büyükşehir Belediyespor oyuncuları, turnuva öncesinde Özgecan Aslan’ın mezarını ziyaret ettiler. Özgecan’ın annesi Songül ile baba Mehmet Aslan’a da başsağlığı dileyen oyuncular, mezara çiçekler bırakıp, dualar ettiler.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden 8 takımın katılacağı Özgecan Basketbol Turnuvası bugün başlayacak. Turnuva öncesi 8 takımdan oyuncular, Mersin Şehir Mezarlığı’nda bulunan Özgecan Aslan’ın mezarını ziyaret ettiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi Antrenörü Özlem Şencan başkanlığında Galatasaray’dan oyuncu Işıl Alben, menajer Özge Alev, antrenör Marina Maljkoviç, Canik Belediyespor’dan menajer Nida Gencer Özkan, oyuncu Neslihan Demir, Çukurova Basketbol’dan menajer Volkan Torun, oyuncu Gülşah Akkaya, Orman Gençlik’ten oyuncu Seda Atlı, Mersin Büyükşehir Belediyespor’dan menajer Melahat Aydın ile oyuncu Tuğba Taşçı, Özgecan’ın mezarını ziyaret etti. Ziyarette oyuncular anne Songül ile Baba Mehmet Aslan’a baş sağlığı diledi. Oyuncular mezara çiçekler bırakarak, dualar ettiler. Ziyarette anne Songül ile bazı oyuncuların ağladığı görüldü.

Ziyaret ve turnuvayla ilgili açıklamalarda bulunan Antrenör Özlem Şencan, "Tabi ki zor bir durum. Ailesiyle birlikte olmak istedik burada. Her sene zaten Özgecan için bu turnuvayı düzenliyoruz, onun ruhu şad olsun diye. Gelen bütün takım temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Bizi burada da yalnız bırakmadılar. Bu turnuvayı da iyi bir hazırlık dönemi olarak geçireceğimizi düşünüyorum. Hemde böyle bir şeye vesile olduğumuz için de çok mutluyuz. Mersin Büyükşehir Belediyespor Kulübü olduğu sürece her sene biz bu turnuvayı düzenleyeceğiz. Bizim bir görevimiz olarak düşünüyoruz. Kendi memleketimizden olan bir kızımıza tabii ki de sahip çıkacağız. Aynı zamanda diğer takımları da böyle bir organizasyona dahil ederek bir mesaj vermek istiyoruz. Her sene bu turnuvayı düzenleyeceğiz" dedi.

Anne Songül: "Caniler hak ettikleri cezayı bulsunlar"

Anne Songül Aslan ise evladını kaybetmenin çok kötü bir duygu olduğunu belirterek, "Anlatamıyorum duygumu. Allah kimsenin başına vermesin. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Bunu yapanların da Allah yanına koymasın. Lütfen o katiller hiçbir şekilde af almasın. Bunun hiçbir çözümü yok. Buradan hakimlerimize, Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Benim Özgecan’ımın hiçbir suçu yoktu. Tek suçu dolmuşa binip evine gelmekti. Böyle caniler yaşamasın. Hak ettiği yeri bulsunlar. Çünkü her gün bir cani aramızda geziyor. Daha dün Mersin’de 5 yaşındaki çocuğu 25 yerinden bıçaklamışlar. Ben bunları izledikçe daha kötü oluyorum. Bunlar ne olur son bulsun. Böyle bir turnuvayı da görünce çok sevindim. Özgecan’ım unutulmadı, unutulmayacak. Benim Özgecan’ım melek çünkü. Hiçbir günahı, suçu yoktur. Turnuvanın yapılmasından dolayı çok mutluyum ve sevinçliyim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.