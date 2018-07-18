Kıbrıs açıklarında mülteci gemisi battı: 19 ölü, 103 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 18 Temmuz 2018 tarihinde saat 05.37’de, 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında bulundukları bildirilerek yardım talep edilmesi üzerine 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik korveti ve 4 Sahil Güvenlik botu olay mevkiine sevk edildi. Sahil Güvenlik unsurlarının intikali esnasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine kurularak ve Navtex yayını yapılarak olay yerinde bulunan tüm ticari gemilere acil yardım çağrısında bulunuldu.

Bölgede bulunan Panama bayraklı Aspiri isimli ticari gemi tarafından, göçmenlerin Mersin’in Silifke ilçesi İncekum sahilinden yaklaşık 20-25 deniz mili güneydoğusunda oldukları saat 10.34’te tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 1 helikopter, 1 uçak, 1 korvet ve 4 bot ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlı 1 helikopter, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 bot ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1 helikopter ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 uçak ile yapılan arama kurtarma faaliyetinde toplam 103 göçmen sağ olarak kurtarıldı, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Hayati tehlikesi olan 1 göçmen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı helikopter ile Girne’ye götürüldü. Kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 25 kişi için arama kurtarma faaliyetine devam ediliyor.

Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında görevli Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Barbaros Fırkateyni de arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek üzere olay yerine gönderildi.