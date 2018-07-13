Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi’ne ilişkin yarışma sonuçlandı

Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen ödül töreninde, 5 çalışma, ‘Eşdeğer Proje’, 3 çalışma ise ‘Satın Alma Projesi’ olarak ödüllendirildi. Törende, 5 eşdeğer proje sahiplerinin her birine 50’şer bin lira ve mutlaka değerlendirilmesi gereken çalışmalar olarak görülen üç satın alma projesinin her birine de 6’şar bin lira ödül verildi.

Törende konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, “Üç aylık bir hazırlık döneminin ardından 2 Mart 2018 tarihindeki ilk jüri toplantısıyla başlattığımız yaklaşık dört aylık sürecin gurur gününe gelmiş bulunuyoruz. Şehir planlaması, mimarlık ve peyzaj mimarlığı alanlarında ülkemizin sayılı uzmanlarından oluşan jürimiz yoğun bir çalışma temposunun ardından, yarışmamızın seçilen fikir projelerini belirlemiş bulunuyor. 26-28 Haziran tarihlerindeki son değerlendirme toplantısında hayli zorlandıklarını biliyorum. Zira başvurusu yapılan 62 projeyi, şartnamede konulan ölçülere uygun şekilde değerlendirmek zaten zorlu bir işti. Bir de buna projelerin büyük bir kısmının yüksek kalitesi eklenince değerli jürimizin işi daha da zorlaştı. Sonunda birbirinden güzel 5 çalışmayı Eşdeğer Proje, 3 güzel çalışmayı da Satın Alma Projesi olarak belirlediler. Satın alma bütçemizi daha yüksek tutsaydık, eminim ki daha pek çok projeyi ödüllendireceklerdi" dedi.

Yarışmanın eşdeğer projeleri ödüllerini Mehmet Zafer Ünal, Selahattin Tüysüz, Süleyman Yıldız, Mehmet Cemil Aktaş ve Fırat Doğan kazanırken, Eşdeğer ilk beş proje arasına giremeyen ancak jüri tarafından mutlaka değerlendirilmesi gereken çalışmalara ise Fikret Zorlu, Zeki Şerifoğlu ve Çağlar Barış imza attı. Eşdeğer veya Satın Alma Projesi olarak ödüle layık görülen tüm projelerle ilgili olarak hazırlanan Değerlendirme Raporları, yarışma için özel tasarlanan "mersinkiyiyarismasi.com" sitesinde yer alıyor. Proje fikirlerinin hangi gerekçelerle seçildiği ya da elendiğine dair detaylı açıklamalar, şeffaf bir şekilde kamuoyunun ve uzmanların incelemesine sunuldu.