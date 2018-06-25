Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2018 16:26

Kızıltan: "Gündem siyasetten ekonomiye dönmeli"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, 24 Haziran seçimlerinin demokratik bir olgunlukla geçtiğini belirterek, "Seçimlerle gelen siyaset gündeminin artık yerini gerçek gündem olan ekonomiye, toplumsal uzlaşıya, 2023 hedeflerimize ulaşma çabalarına bırakmasını diliyoruz" dedi.

Kızıltan:

25 Haziran 2018 16:26


MTSO Başkanı Kızıltan, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği seçim sonuçlarını değerlendirdi. Kızıltan, Türkiye’nin artık bir olması gerektiğini kaydederek, "Gelin artık hep birlikte ekonomiye, istihdama, ihracata odaklanalım. Ticarete, teknolojiye, bilime ve çağı yakalamamızı sağlayacak olan gerçek gelişmelere odaklanalım. Bizi zayıflatan, ekonomimizi, milletimizin birliğini, refahını, huzurunu, zenginliğini zayıflatan her yapay sorundan uzak duralım" ifadelerini kullandı.


Artık her vatandaşın kolları sıvaması gerektiğini ifade eden Kızıltan, "Yeni bir enerji ile yeni yönetim sisteminin umut ettiğimiz dinamik katkılarıyla bu sorunları çözme zamanı. Biz Mersin iş dünyası olarak, önce kentimiz olmak üzere, bölgemize ve ülkemize değer katmaya, üretmeye, iş ve aş vermeye, ülkemizin zenginliği olmaya devam edeceğiz ve bunun için canla başka çalışacağız. Bu anlamda seçim sonuçlarının ülkemize hayırlar getirmesini diliyor, ülkemizin demokrasi kültürüne katkı koyan herkesi kutluyorum. Yeter ki demokrasi ve millet iradesine saygı duyalım ve bunu koruyalım. Demokraside kaybeden olmaz" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç