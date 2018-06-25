Kızıltan: "Gündem siyasetten ekonomiye dönmeli"

MTSO Başkanı Kızıltan, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği seçim sonuçlarını değerlendirdi. Kızıltan, Türkiye’nin artık bir olması gerektiğini kaydederek, "Gelin artık hep birlikte ekonomiye, istihdama, ihracata odaklanalım. Ticarete, teknolojiye, bilime ve çağı yakalamamızı sağlayacak olan gerçek gelişmelere odaklanalım. Bizi zayıflatan, ekonomimizi, milletimizin birliğini, refahını, huzurunu, zenginliğini zayıflatan her yapay sorundan uzak duralım" ifadelerini kullandı.

Artık her vatandaşın kolları sıvaması gerektiğini ifade eden Kızıltan, "Yeni bir enerji ile yeni yönetim sisteminin umut ettiğimiz dinamik katkılarıyla bu sorunları çözme zamanı. Biz Mersin iş dünyası olarak, önce kentimiz olmak üzere, bölgemize ve ülkemize değer katmaya, üretmeye, iş ve aş vermeye, ülkemizin zenginliği olmaya devam edeceğiz ve bunun için canla başka çalışacağız. Bu anlamda seçim sonuçlarının ülkemize hayırlar getirmesini diliyor, ülkemizin demokrasi kültürüne katkı koyan herkesi kutluyorum. Yeter ki demokrasi ve millet iradesine saygı duyalım ve bunu koruyalım. Demokraside kaybeden olmaz" şeklinde konuştu.