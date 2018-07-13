Kocamaz: "Şartlar bizi üst geçide zorluyor"

Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıda idare tekliflerine ait 13, komisyon raporlarına ait 18 ve gündem dışı 2 madde olmak üzere toplam 33 madde görüşüldü. H. Okan Merzeci Bulvarı ile 34. Cadde kesişimine yapılması planlanan Katlı Kavşak projesi ile ilgili maddenin yapılan itirazlar nedeniyle bir sonraki hafta yapılacak meclise ertelenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından H. Okan Merzeci Bulvarı ile 34. Cadde kesişimine yapılması planlanan Katlı Kavşak projesine meclis üyeleri tarafından yapılan itirazlar üzerine açıklama yapan Kocamaz, "Yapmayı planladığımız katlı kavşağın bitişiğinden de bildiğiniz gibi dere geçiyor. Biz geçmişte çok kötü görüntü ve sıkıntı yaratıyor diye vatandaşın talebi doğrultusunda Tulumba Kavşağı’nı yıktık. Ama bu yapımı planlanan KİPA Kavşağı’nda benim de gönlümden alt geçit geçiyor ama şartlar bizi üst geçide zorluyor. Bir sel geldi ve başımıza neler geldi. Böyle bir konuda arkadaşlar reddediyor ama çözüm üretmeleri lazım. Çözüm üretmeden sırf inat olsun yaptırmayacağım anlayışıyla yaklaşırsanız olmaz. Burası 34. Cadde. Hemen yan tarafı da Öksüz Deresi. Yani 34. Cadde dere gibi çalışıyor. Arkadaşlar demiş ki kuzey-güney istikametinde bat çık yapılsın. O şekilde yaparsak oluşabilecek olumsuzlukları görüyorsunuz. Benim de gönlümden bat çık geçiyor ama şartlar bizi buna zorluyor. Yani hiçbirimiz bunun uzmanı değiliz. Bende uzmanı değilim ama ben oradaki dereyi o selde gördüm, yaşadım, bizzat oradaydım. Siz bir çözüm önerin görelim bakalım çözümünüz nedir?" dedi.

"Siyaset yönünden değerlendirerek karar veriliyor"

Meclis üyelerinin olayı siyaset yönünden değerlendirerek itiraz ettiklerini kaydeden Kocamaz, "Siz zaten işin sadece siyasetindesiniz, başka bir şey değil. Önümüzdeki hafta pazartesi günü Mühendis Odaları’nı ve büyük odaları da toplayıp bir sunum yapılır. Hiç olmazsa bu kararı odalar versin. O zamana kadar da sizden çözüm için proje bekliyorum. Madem işin uzmanları bilmiyor, sizden çözüm bekliyorum! Ben bunun uzmanı değilim, siz de değilsiniz. Uzmanları yapıyor bunu. En sonunda bende vatandaşı Kipa Kavşağı’nı yapacaktım ama bazı meclis üyeleri yaptırmadılar diye bilgilendiririm" şeklinde konuştu.

Öğrenci yardımı bin TL’ye çıktı

ÖSYM’ce yapılan 2018 yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Açık Öğretim Fakülteleri hariç olmak üzere Türkiye’de yerleşik Devlet Üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini kazananlar ile Türkiye ve KKTC’de yerleşik vakıf üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini tam burslu kazanan ve ailesi Mersin’de ikamet eden öğrencilerin ödüllendirilerek ilk yıl için karşılıksız bin TL öğrenim yardımında bulunulmasına, ödemelerin Büyükşehir Belediyesi’nin imkanları doğrultusunda bir veya birkaç defada yapılması ile ilgili teklif Plan Bütçe Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonuna oy birliğiyle havale edildi.

Ayrıca mecliste, Mut ilçesi, Göksu Mahallesi’nde yer alan Göksu İlköğretim Okulu binasında oluşan çatlakların, öğrencilerin can güvenliğini tehlikeye atacağı, bu nedenle okul binasının acilen tahliye edilmesi belirtildiğinden eski belediye hizmet binasının, ‘Göksu İlköğretim Okulu’ olarak kullanılmak üzere 2 yıl süreli olarak tahsis edilmesi ile ilgili teklif direk oylanarak kabul edildi. Öte yandan Mersin’in Brezilya’nın SantaCatarina Eyaleti ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili teklif Plan ve Bütçe, Yurtdışı İlişkiler ve Amatör Spora Destek Komisyonu’na oy birliğiyle havale edildi.