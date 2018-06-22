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22 Haziran 2018 13:53

Koruma Kurulu Haziran Ayı Toplantısı yapıldı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı’nın 2018 yılı ikinci olağan toplantısı, Cumhuriyet Savcısı Necdet Yalçın Şen başkanlığında yapıldı.

Koruma Kurulu Haziran Ayı Toplantısı yapıldı

22 Haziran 2018 13:53


Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya, Cumhuriyet Savcısı Necdet Yalçın Şen’in yanı sıra, Denetimli Serbestlik Müdürü Taner Kocalar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gubaroğlu ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.


Koruma Kurulu Başkanı Necdet Yalçın Şen’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, 2018 yılının ilk 6 ayındaki faaliyetler görüşüldü, ayrıca ikinci 6 aylık çalışmaların planlaması yapılarak onaylandı. Kurula başvurusu bulunan eski hükümlülerin iş kurma ve yardım talepleri de değerlendirilirken, denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik uygulanan eğitim ve iyileştirme çalışmaları, meslek eğitim faaliyetleri ve maddi durumları yetersiz yükümlülere yönelik yapılan yardımlar ele alındı.


Bunun yanında, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce halen uygulanmakta olan ’Yeni Hayat’ projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve eski hükümlülerin istihdamının yapılacağı ’Bir Şans Ver’ oto yıkama merkezi hakkında üyeler bilgilendirildi.




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