Kurtarılan mülteciler Seka Limanı’na getirildi

Ayrıca hayatını kaybeden 18 kişinin cenazesi de Sahil Güvenlik botlarıyla limana getirildi.

Edinilen bilgiye göre, KKTC’nin Karpuz Yarımadası Yeni Erenköy sahili açıklarında, uluslararası sularda Suriyeli mültecileri taşıyan tekne battı. Türkiye ve KKTC’’den ekiplerin müdahale ettiği tekneden 103 kişi sağ olarak kurtarılırken, 18 mültecinin cesedine ulaşıldı. Kurtarılan mültecilerden durumu ağır olan 1 kişi helikopter ile Kıbrıs’a götürülürken, diğer yaralı 102 kişi ise Silifke Seka Limanı’na getirildi. Ayrıca hayatını kaybeden 18 kişide Sahil Güvenlik botlarıyla limana getirildi.

Limanda mini hastane oluşturuldu

Yaralıları taşıyan gemiler saat 20.00’da Seka Limanı’na yanaştı. Güvenli bir şekilde gemiden indirilen 102 yaralı mülteci, limanda kurulan mini hastanede ilk kontrolden geçirildi. Ayrıca mültecilerin sıcak yemek, içecek içmeleri içinde çadırlar kuruldu. Hayatını kaybeden 18 mülteci için 6 savcı ile 6 doktor görev yaptı. Cesetler ilk otopsinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Durumu ağır olan yaralılar ise çevre hastanelere ambulanslarla gönderildi.