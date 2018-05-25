Kuryeden 1.1 milyon liralık vurgun girişimi

Kuryenin ürünleri getirdiği kamyonu da Tarsus’un Çamalan bölgesinde bıraktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin’in merkez Yenişehir ilçesine bağlı İnönü Bulvarı üzerinde devriye atan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içerisinde yüklü miktarda eşya bulunan bir araçtan şüphelenerek, otomobilde inceleme yaptı. Araç içerisinde bulunan 3 kişinin de GBT sorgusunu yapan ekipler, şahısların çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğunu tespit etti. Araç içerisinde arama da yapan ekipler, 7 değerli ürün kasası olduğunu, içinde ise akıllı cep telefonları ve kol saatleri bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine durumdan şüphelenen ekipler, şahıslarla birlikte aracı Yenişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Burada detaylı inceleme yapan ekipler, kasaların özel bir firmaya ait olduğunu tespit etti. Firmayla irtibata geçen ekipler, firmadan gelen yetkililer nezdinde kasaları tek tek açarak içindeki ürünleri çıkardı. Açılan kasalarda piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira civarında bulunan 311 adet akıllı telefon ve 6 akıllı kol saati çıkarıldı. Araç içerisinde gözaltına alınan A.K.’nin İstanbul’dan İzmir’e götürmek için kurye olarak aldığı ürünleri, Mersin’e getirdiği ortaya çıktı. Ayrıca polisler, kuryenin ürünleri getirdiği kamyonu da Tarsus ilçesine bağlı Çamalan bölgesinde terk edilmiş vaziyette buldu.

Gözaltında bulunan 3 şahsın sorgusu devam ediyor.