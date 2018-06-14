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14 Haziran 2018 13:19

Kuzucubelen’e mini çarşı

Mezitli Belediyesi ile hayırsever bir vatandaş işbirliğinde Kuzucubelen Mahallesi’ne mini çarşı ve taziye evi komplesi yapıldı.

Kuzucubelen’e mini çarşı

14 Haziran 2018 13:19

İçerisinde fırın, kahvehane, market ve berberin bulunduğu çarşının üst katı ise taziye evi ve düğün salonu olarak kullanılacak.


Mezitli kırsalında bulunan Kuzucubelen Mahallesi, içerisinde fırın, kahvehane, market ve berberin bulunduğu, üst katında ise taziye evi ve düğün salonu olan mini bir çarşıya kavuştu. Hizmete açılan mini çarşıda Mezitli Belediyesi tarafından iftar yemeği verildi.


Kur’an-ı Kerim okunarak duaların edildiği programda konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, projenin Mersin’de ilk kez uygulandığına dikkat çekti. Hayırsever Sabri Olçum’un taziye evi yapma isteğiyle geldiği bilgisini veren Tarhan, “Biz de belediye olarak projeyi büyüterek mini çarşıya dönüştürdük. Mezitli’de son dönemde belediyemizin hayırsever vatandaşların desteğiyle uyguladığı projeler artmaya başladı. Biz elbette ki, daha çok olmasından yanayız. Özellikle kadınlarımızın bu projeye sahip çıkmasını istiyorum. İnşallah hiç taziye işi olmasın, sürekli düğün, kutlama yapılsın isterim. Ama bu da maalesef hayatımızın bir gerçeği. Mini kompleksimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.




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