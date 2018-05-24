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24 Mayıs 2018 14:52

Lise öğrencilerinin performansları tam not aldı

Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen ’Liseler arası Müzik Yarışmasında’ lise öğrencileri, sergilediği performanslarla jüri üyelerinden tam not aldı.

Lise öğrencilerinin performansları tam not aldı

24 Mayıs 2018 14:52


Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez Amfitiyatro’da düzenlenen yarışmanın jüri üyeliklerini, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, meclis üyeleri Ümran Temur ve Mehmet Akif Aktaş, Opera ve Bale Müdürlüğü sanatçısı Serhat Kaya ve müzik eğitmeni Muharrem Karagöz ile sanatçı Çağdaş Anadolu yaptı. 11 okulun katıldığı yarışmada, gençler kadar aileleri de heyecan içerisinde sergilenen performansları izledi.


Jüri değerlendirmesi sonrasında, ilk aşamayı geçen 7 okulun, 28 Mayıs tarihinde Mezitli Belediyesi sosyal medya adreslerinden, oylamaya sunulacağı kaydedilirken, yarışmanın finalinin ise 8 Haziran 2018 Cuma günü yapılacağı bildirildi.




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