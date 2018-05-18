Matbaacılar Odası Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Basınspor

Grup maçlarının ardından oynanan finallerde rakiplerini yenerek namağlup şampiyon olan Basınspor, kupanın sahibi oldu.

Mersin Matbaacılar Odası tarafından geleneksel hale getirilen 2018 yılı halı saha futbol turnuvasında heyecan sona erdi. Matbaacı esnafının duayen isimlerinden olan ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Mazhar Aydıner’in isminin verildiği turnuva birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu. 2 gurupta 10 takımın mücadele ettiği turnuvada guruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar yarı finale yükselirken, grup 3.leri play out maçlarına çıktı. Oynanan yarı final müsabakaları sonrasında finale yükselen Basınspor ile Erdem Davetiye Yankıspor şampiyonluk kupası için mücadele verdi. Baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmadan Basınspor rakibini Mehmet Selvi’nin 3, Koray Ünlü’nün de 2 golü ile 5-3 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Gölge Ajansı mağlup eden Yıldız Copy ise turnuvayı 3. olarak tamamladı. Turnuvanın şampiyonu Basınspor kupasını Mazhar Aydıner’in oğlu İlker Aydıner’den aldı.

Turnuvayı geleneksel hale getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Mersin Matbaacılar Odası Başkanı Bora Tugay, “Bu turnuvayı düzenlememizdeki en büyük amaç hem üyelerimiz arasındaki birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmek, hem de yıllarını bu sektöre vermiş ve bugün aramızda olmayan meslek büyüklerimizin ismini yaşatmaktı. Bu yıl 3.’sünü düzenlediğimiz bu turnuvada da hedefimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben turnuvamıza katılan ve sergiledikleri mücadele ile de turnuvaya renk katan tüm takımlarımıza ve sporcularına teşekkür ediyorum” dedi.