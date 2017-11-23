Mersin AKUT’tan ’Afet Bilinçlendirme’ semineri

AKUT Mersin ekibi, ’Deprem Bilinçlendirme’ seminerlerine devam ediyor. Mersin Sanayici ve İş Adamları Derneği (MESİAD) ev sahipliğinde, Mezitli Belediyesi Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen programa katılan AKUT ekibi, ’Genel Tanıtım ve Afet Bilinçlendirme’ semineri verdi.

Etkinlikte konuşan AKUT Mersin Ekip Lideri Doğan Göktekin, Mersin ekibi hakkında genel bilgilendirme, eksikler, gönüllü kabulü hakkında bilgiler verdi. Konuşması sırasında Mersin kentinin acil durumlara hazırlık planı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Göktekin, daha sonra afetlere hazırlık konusunda açıklamalarda bulundu.

AKUT Mersin seminer sorumlusu Erkan Demir ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Toplumumuzda genel olarak deprem ve hazırlıklı olma konularında ölümcül olabilecek yetersiz, eksik ve yanlış bilgilediği endişe ile izlenen bir konudur. Oysa ki afete dönüşen depremlerde ne yazık ki her şey cok zorlaşmakta, deprem için oluşturulmuş resmi kurumlar, yerel ekipler ve sivil toplum kuruluşları da yetersiz kalabilmektedir” dedi.

Olası bir deprem felaketi sonrasında yaşanacak olumsuzluklara karşı bilgi sahibi olmak ve öncesinde önlem almanın önemine değinen Demir, “Dünyanın en etkin deprem kuşakları arasında yer alan ülkemizde de irili ufaklı birçok deprem meydana gelmektedir. Geçmişte yaşanılan büyük depremlerde ciddi sayıda can ve mal kaybı olmuş, birçok yer yaşanılamayacak hale gelmiştir. Bizler AKUT Mersin ekibi olarak, ne zaman gerçekleşeceği önceden bilinmeyen, en iyi ihtimalle tahminde bulunulan, dolayısıyla önceden önlem alınmasının elzem ve kaçınılmaz olduğu afetlere, afetlerin getireceği sonuçlara, afetlerden ne şekilde korunulması ve afetlere karşı ne gibi önlemler alınması gerektiğine dair toplumumuzda farkındalık çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.