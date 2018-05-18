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18 Mayıs 2018 12:48

Mersin bir üniversiteye daha kavuştu

Tarsus Üniversitesi’nin kurulması ile ilgili kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mersin bir üniversiteye daha kavuştu

18 Mayıs 2018 12:48


AK Parti Mersin İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tarsus’un, devasa yatırımlarla adından söz ettirmeye aday bir ilçe olduğu bildirildi. İlçede, bir çok yatırımın Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın yakın takibi ile hayata geçtiği kaydedilen açıklamada, son olarak Tarsus Üniversitesi’nin Mersin’e kazandırıldığı kaydedildi. Tarsus Üniversitesi’nin kuruluşu ile ilgili kanunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, yeni üniversitenin Tarsus’un ve Mersin’in gücüne güç katacağı vurgulandı.


Tarsus Devlet Hastanesi’nin yapımına başlandı


Tarsus’un beklediği bir başka yatırımın da devlet hastanesi olduğu ifade edilen açıklamada, Kalkınma Bakanı Elvan’ın tüm aşamalarını yakından takip ettiği Tarsus Devlet Hastanesi’nin yapımına başlandığı belirtildi. 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi’nin yapımı için sürecin tamamlandığı bildirilen açıklamada, hastanenin ihalesinin 12 Aralık 2017’de gerçekleştirildiği, 7 Mart’ta işi alan firma ile Sağlık Bakanlığı arasında sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte 14 Mart tarihinde yer tesliminin yapılarak işe başlandığı vurgulandı.




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