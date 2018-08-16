Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli kesim hizmeti alabilmesi için görevi başında olarak, mobil kesim üniteleri ve mezbahaları ile vatandaşların kurbanlarını ücretsiz olarak kesebilmelerini sağlayacak. Kent genelinde 25 mobil kesim ünitesi ve 8 mezbahada hizmet verecek olan Büyükşehir Belediyesi, mobil kesim üniteleri, ilçe mezbahaları ve merkezde bulunan Yakaköy Mezbahası ile Kurban Bayramı’nın amacına uygun olabilmesi amacıyla veteriner kontrolünde ücretsiz kesim hizmeti verecek. Kurban bayramının 1 ve 2’nci günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında mobil kesim üniteleri ve mezbahalarda kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşlar, profesyonel kasaplar, veteriner ve yardımcı personeller eşliğinde kesilen kurbanlarını hijyenik bir şekilde teslim alacak. Vatandaşların kurban kesimiyle ilgili oluşabilecek mağduriyetlerini de ortadan kaldırmak ve vatandaşların zamandan tasarruf edebilmelerini sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet verecek olan mobil kesim üniteleri ve mezbahalarda vatandaşlar ortalama 3 dakika gibi bir sürede kurbanlarını teslim alabilecek. Mobil kesim üniteleri ve mezbahalarda kurbanlarını kestirmek isteyen Mersinli vatandaşlar, kurbanlıklarını kestirecekleri noktalara vardıktan sonra sıra numarası alarak, sıra kendilerine geldiğinde güvenli bir şekilde kurbanlıklarını kestirebilecekler. Vatandaşların kurban bayramında işlerini kolaylaştırmak ve iyi bir bayram geçirmelerini sağlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, verdiği hizmetler ile sokak aralarında oluşabilecek kötü görüntü ve kirliliğin de önüne geçmiş olacak.

Her mobil kesim ünitesi ve mezbahada birer tane veteriner hekim hizmet verirken, bu noktalara gitmek isteyen vatandaşlar, sabah 07.00’den akşam 15.00’e kadar 2 saatte bir olmak üzere Taş Bina önünden Yakaköy Mezbahası’na kesim işlemini yaptırmak isteyenler için ücretsiz otobüs ring hattı hizmetiyle ulaşım sorunu yaşanmasının da önüne geçilecek. Büyükşehir Belediyesi’nin mezbahalarında kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşlar, Yakaköy, Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus mezbahalarında hizmet alabilecekler. Aynı zamanda kurbanlıklarını mobil kesim ünitelerinde kestirmek isteyenler ise merkez Akdeniz ilçesi 1 ve 2 nolu mobil kesim yerinde, Menderes Mahallesi’nde bulunan 1 nolu mobil kesim yeri ve Yeni Mahalle’de bulunan 2 nolu mobil kesim yerinde kurbanlarını kestirebilecekler.

Yine merkez ilçelerde Büyükşehir Belediyesi tarafından Macit Özcan Spor Tesisleri karşısı kapalı semt pazarı içinde bulunan mobil kesim yeri ile Korukent Cumhuriyet Evleri üstünde bulunan 1 nolu mobil kesim yeri, Okan Merzeci Mahallesi’ndeki 2 nolu mobil kesim yeri, Gözne Mahallesi’nde yer alan 3 nolu mobil kesim yeri, Arslanköy Mahallesi’nde yer alan 4 nolu mobil kesim yeri ile Soğucak Mahallesi’nde bulunan 5 nolu mobil kesim yerinde hizmet verilecek.

İlçelerde ise Erdemli ’de bulunan 4, Silifke’de bulunan 2 ve Tarsus’ta bulunan 4 mobil kesim üniteleri ile Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla ve Gülnar’daki kesim ünitelerinde kurbanlıklar hızlı ve hijyenik bir şekilde kesilerek, vatandaşa teslim edilecek.