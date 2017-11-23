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23 Kasım 2017 17:07

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ’mükemmellikte 4 yıldız’ belgesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, KalDer tarafından bu yıl 26.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ’mükemmellikte 4 yıldız’ belgesi

23 Kasım 2017 17:07

’sı düzenlenen, ‘Dönüşüme Liderlik’ temalı Kalite Kongresi’nde, ’EFQM Mükemmellikte 4 Yıldız Yetkinlik Belgesi’ aldı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye iş dünyasının önde gelen yönetim kurulu başkanları, CEO’ları ve alanında uzman akademisyenlerin katıldığı Kalite Kongresi’nde, Mersin Büyükşehir Belediyesi de başarısını taçlandırdı.


Türkiye Mükemmellik Ödül Jürisi tarafından yapılan değerlendirmede ’EFQM Mükemmellikte 4 Yıldız Yetkinlik Belgesi’ne layık görülen Büyükşehir Belediyesi, sunduğu hizmetlerin kalitesini tüm Türkiye’ye göstermiş oldu.


Ekinlikte ayrıca Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü de ’EFQM Mükemmellikte 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi’ aldı.


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın Tarsus Belediye Başkanlığı döneminde, 2008 yılında başlattığı ’EFQM Mükemmellik Modeli’, başarısına başarı katarak, ‘Türkiye Mükemmellikte Süreklilik’ ödülünü aldı ve Türkiye’de bir ilke imza attı.


KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı tarafından verilen ‘Türkiye Mükemmellikte Süreklilik’ ödülünü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can birlikte aldı.




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