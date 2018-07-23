Mersin caddeleri mevsim çiçekleriyle renkleniyor

Mersin’deki yaşam alanlarını daha estetik ve yeşil bir görünüme kavuşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in dört bir tarafını çiçeklerle donatıyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, her mevsime özel çiçeklendirme çalışmalarıyla merkez ve ilçelerde kavşaklar, refüjler, parklar, bahçeler ve mesire alanları çeşitli çiçeklerle donatılıyor. Büyükşehir’e bağlı ekipler, kent merkezi ve ilçelerde 1 milyon 23 bin 984 adet mevsimlik çiçeği, 91 bin 969 adet çalıyı ve bin 526 adet ağacı toprakla buluşturdu.