Mersin Emniyeti’nden bayram tedbirleri

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bayram tatili süresince il merkezinde, şehirlerarası yollarda ve tüm ilçelerde sabit ve seyir halinde trafik denetimleri yapılacak. İl merkezi ile otogarı bulunan ilçelerde yolcu indirme, bindirme maksadıyla otogara giriş, çıkış yapan tüm otobüsler üzerinde, ayrıca otogarı bulunmayan ilçelerde yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin kalkış noktalarında denetimler yapılacak. Yapılan denetimlerde eksiklikleri tespit edilen araç ve sürücüleri hakkında yasal işlem başlatılacak, eksiklikler giderildikten sonra araçların yola devam etmesine izin verilecek. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler terminal çıkış noktalarında ve yol kenarı ortak denetim noktalarında sürekli denetlenecek. İl merkezinde arife günü ve bayram süresince oluşacak trafik yoğunluğundan dolayı Tarsus-Adana-Hatay-Osmaniye istikametinden Erdemli-Silifke-Antalya istikametine giden sürücülerin Çeşmeli otoban yol ayrımından çıkış yaparak yollarına devam etmeleri, halkın yoğun olarak kullandığı bölgelerde park konusunda görevlilerin uyarı ve ikazlarına vatandaşların uyması istendi. Yolculuk sırasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takmaları, seyahatlerde sürücülerin belirlenen hız limitlerine, trafik işaret ve levhalarına uymaları, uzak yerlerden gelen sürücülerin uyku ve yorgunluğunu gidermesi istendi.