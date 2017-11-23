Mersin İdmanyurdu’nda Memduh Özbalta dönemi

Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Mersin İdmanyurdu, teknik direktörlük koltuğuna Memduh Özbalta’yı getirdi.

Bir süredir alt yapıdaki hocalarla yoluna devam eden Mersin İdmanyurdu’nda yeni teknik direktör belli oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul sonrası yeni seçilen yönetim, Memduh Özbalta’yı takımın başına getirdi. Macit Özcan Spor Kompleksi’nde yapılan imza töreni öncesi konuşan Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin İpek, yeni yönetim olarak takımın başına Memduh Özbalta’yı getirme kararı aldıklarını belirterek, "Kendisi Mersin’i ve takımı bilen, bölgemizi tanıyan önemli bir teknik adamı. Bu yüzden biz bir araya geldik. Öncelikle kendisine başarılar diliyoruz. İnşallah Kulübümüzü daha iyi yerlere, daha uzun süreli alt yapıyla birlikte daha iyi şekilde yöneteceğini düşünüyoruz. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

"Kimse bizden hemen bir hareketle torbadan tavşan çıkarmamızı beklemesin"

Futbol Şube Sorumlusu Celal Ata ise Mersin İdmanyurdu’nun bu durumda olmaması gerektiğini söyledi. Bu imza töreninin herkese hayırlı olmasını dileyen Ata, "Bu imza törenini kısıtlı kaynaklarla, birçok sorunların hallolmasının bir anahtarı olacağını düşünüyorum. Futbol şube olarak, elimizde teknik anlamda kısıtlı imkanlarımız var. Bundan sonraki süreçte Mersin İdmanyurdu 1925 tarihinden bugüne kadar ki yapmış olduğu şanlı geçmişine yakışır bir şekilde bir mücadelenin içinde olacaktır. Ancak kimse de bizden bir anda en ufak hareketle torbadan tavşan çıkarmamızı beklemesin. Dolayısıyla Mersin sporu planlı, programlı olabileceğinin en iyisini yapmaya çalışan bir futbol ekibini oluşturdu. Bu oluşan ekipte daha önceden Mersin’i, alt yapısını başından sonuna kadar tanıyan, birçok aşamasında başında bulunmuş, takımı iyi bilen bir teknik heyete teslim ediyoruz. Sonuçta Mersin sevdalısı bir kardeşimize teslim ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Herkes destek olursa bu yük hafif olarak yukarı doğru kalkar"

Teknik Direktör Memduh Özbalta da yeni yönetime başarılar diledi. Yeni yönetimin kendilerine bu görevi sunduklarında hiç düşünmeden kabul ettiklerini kaydeden Özbalta, "En ufak menfaat gözetmeksizin bizde bu taşın altına elimizi koyarız dedik ve ekibimle geldim. Ekibime de güveniyorum. Biliyorum takım diplere vurdu. Biz bu takımı diplerden yavaş, yavaş alıp yukarı çıkarmamız lazım. Düşünür Mevlana’nın dediği gibi ’dün dünde kaldı, bugün yeni şeyler söylemek lazım.’ Biz eski defterlerimizi kapattık ve takımımıza yeni bir sayfa açtık. Çalışan oyuncuların tamamını tanıyorum. Geçen seneden de ekibimde olan oyuncular var. Oyuncularla iyi bir sezon geçirip mümkün olduğu kadar kötü yerden alıp yukarı çıkarmak istiyoruz. Bu benim tek başıma yapacağım birşey değil. Biz herkesten destek istiyoruz. Herkes bu desteği verirse bu yük daha hafif olarak yukarı doğru kalkar" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Memduh Özbalta kendisini Mersin İdmanyurdu’na bağlayan sözleşmeye imza attı.