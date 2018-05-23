Mersin Soda Sanayinde grev sona erdi

Ş’ye bağlı bazı iş yerlerinde aldığı grev kararının Bakanlar Kurulu’nun "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelemesine rağmen Mersin’de işçiler bir süre grev yaptı. Fabrika önünde halaylar çekip, sloganlar atan işçiler, daha sonra grevlerine son vererek fabrikaya girdi.

Bakanlar Kurulu, Petrol-İş Sendikası’nın Soda Sanayi A.Ş’ye bağlı üç iş yerinde aldığı grev kararını, "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" gerekçesiyle 60 gün süreyle erteledi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararında, "Soda Sanayi Anonim Şirketi’ne bağlı bazı iş yerlerinde Petrol-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden, ertelenmesi hakkındaki ekli kararın yürürlüğü konulması; 6356 sayısı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63. maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Karara rağmen bugün sabah saatlerinde Mersin Soda Sanayisi önünde toplanan işçiler, kısa süreli grev yaptı. Fabrika önünde halaylar çekip, sloganlar atan işçiler, beklentilerini dile getirdi. Burada işçiler adına konuşan Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, bugüne kadar birçok sıkıntı gördüklerini ve birçok olay yaşadıklarını belirterek, "Bugün aslanlar gibi grev ve anayasal hakkımızı kullanıyoruz. Tabii bu greve bir yasak geldi ve hakkımız engellendi. Buna sessiz kalacak değiliz. Ancak olaya şöyle bakmak zorundayız. Dün gece yarısına kadar görüşmeler devam etti. Ben bu örgütün genel başkanıyım ve işletme benim dün Adana’da olduğumu biliyordu. İsterdim ki bizimle bir irtibat kurup, bir çözüm yolu aramayı her koşulda sağlayabilmiş olsaydık. Ama yinede vakit geçmiş değil. Gelin bu yanlıştan dönün ve terk ettiğiniz masaya geri dönün. Şimdi yönetici arkadaşlarımızla bir değerlendirme yapılacak. Görüşmeler sonucunda ne olacağı belli olacak" dedi.

Konuşmaların ardından işçiler fabrikaya girerken, Başkan Yaşar ve yönetimi, işveren yetkilileriyle görüşmelere başladı.