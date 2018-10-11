Mersin Valiliği himayesinde Büyükşehir Belediyesi ve Mersin'i Kalkındırma Dayanışma Derneği iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali' renkli görüntülerle başladı. Dünyaca ünlü ozan Aşık Veysel anısına 'Karanlıktan Aydınlığa' teması ile düzenlenen festivale bu yıl 17 ülkeden 149 sanatçı katıldı.

Tüm dünyadan engelli sanatçıları bir araya getirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali, bu yıl 11-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivale Türkiye dahil 17 ülkeden engelleri azim, umut ve başarı ile aşmış müzik, resim, dans, fotoğraf gibi sanat dallarından 149 sanatçı katıldı. Bugün Atatürk Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde renkli görüntüler oluştu. Kortej yürüyüşünün ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Burhannetin Kocamaz, Atatürk Anıtı'ta çelenk koydu. Ardından konuşan Başkan Kocamaz, Mersin'i engelsiz bir kent yapma anlayışıyla yola çıktıklarını söyledi. Bu kapsamda yoğun bir gayret içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Kocamaz, "İlk günden bu yana da gece gündüz demeden bu konunun çözüme kavuşturulabilmesi için Mersin'in vaat ettiğimiz gibi engelsiz bir kent olabilmesi için çalışıyoruz. Bu konuda birçok yatırımlar yaptık. Tabii ki Türkiye'de ilk engelliler daire başkanlığını kuran büyükşehir belediyesi olarak gurur duyuyoruz. Kentin değişik bölgelerinde bu kardeşlerimizin rahat hareket edebilmeleri için çok büyük yatırımlar yaptık. Yollarımızı, kaldırımlarımızı bu kardeşlerimizin kolayca faydalanabileceği hale getirdik. Yeni yeni üst geçitler yaptık, bu kardeşlerimiz rahatça karşıdan karşıya geçebilsinler diye. İlk yaptığımız yatırımlardan birisi otistik çocuklar merkeziydi. Şu anda orada çocuklarımız eğitim görüyor. Ayrıca Türkiye'nin en büyük engelliler meslek edindirme merkezini kurduk. İstedik ki bu arkadaşlarımız hiç kimseye muhtaç olmadan üretsinler, kendi ayakları üzerinde durabilsinler. Bu arkadaşlarımıza çeşitli eğitimler verdik, meslek edindirme konusunda da özel kurslar düzenledik. Toplumun diğer bireylerinin faydalandığı her konudan bu arkadaşlarımız da faydalansın diye gerek spor konusunda, gerekse de denizlerden faydalanmaları sonucunda her türlü gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

Yaptıkları çalışmaların herkes tarafından takdir edildiğini ifade eden Kocamaz, "Bizim bu gayretlerimiz Dünya Engelliler Vakfı, UNESCO ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da fark edildi. Bu yüzden Mersin'e farkındalık yaratan bir kent olarak ödül verildi. Tabii ki biz bunları bu kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için yaptık, ödül almak için yapmadık. En sonunda da Mersin'i farkındalık yaratan bir kent olarak dünyaya sunmak üzere yine dünyada bir ilk olan Engelsiz Kültür ve Sanat Festivali'ni başlattık. Bu yıl ikincisini tertip ettiğimiz bu festivalde dünyanın en ünlü sanatçıları da bizimle beraber olacak. 200'ün üzerinde sanatçı ve kültür adamının yer alacağı bu festival Mersinimizin tanıtımına da çok büyük katkı sağlayacak. 4. gün süreyle gerçekleştireceğimiz bu festivalde bize destek veren, omuz veren bütün sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Festivalin başarılı geçmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zihinsel Engelliler Mehter Takımı mini bir konser verdi. Ardından Atatürk Caddesi üzerinde bulunan resim ve fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Burada Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Mersin Şubesi ile Engelsiz Işıklar ritm grubu unutulmaz bir konser verdi. Konserde hem vatandaşlar hem de engelliler doyasıya eğlendi.