Mersin’de araç içinde fuhşa polis baskını

Edinilen bilgilere göre, Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir kadının Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde bir aracı durdurduğunu tespit etti. Aracı takibe alan ekipler, şahısları Nusratiye Mahallesi’nde araç içerisinde ilişkiye girerken yakaladı. Yakalanan A.E. isimli kadın muayenesi yapılmak üzere Deri ve Zührevi Hastalıklarla Mücadele Kurumuna götürüldü. Şahıslar ’Hayasızca Hareketler’ suçundan haklarında hazırlanan evraklarla adliyeye sevk edildi.