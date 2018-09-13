Mersin'de aranan 7 kişi yakalandı

Mersin'de, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü, 2 haftalık yaptığı çalışmalarda birçok suça karışan zanlıyı yakalarken, çeşitli suçlardan aranan ve cezaevinden firan eden 7 kişiyi de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasından tespit ederek gözaltına aldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 haftalık çalışmada birçok suçluyu yakaladı. Ekipler, ilçede kasten yaralama olayına karışan M.A. ile F.Y.'yi, hırsızlık olayına karışan D.Z., B.A.O., E.N., E.Ö., G.K. ve B.A.'yı, ellerindeki silahla havaya ateş eden N.A., Y.İ. ve Y.C.'yi, iş yeri kurşunlanmasıyla ilgili H.B.'yi, cinayetle ilgili A.Y.'yi olaylardan sonra yakalayarak, gözaltına aldı.

Ekiplerin bir evde yaptığı arama ise 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, 25 adet 7,65 mili metre dolu fişek, bir ruhsatsız otomatik pompalı tüfek ve tüfeğe ait 1 adet kartuş ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerin uyuşturucu ile mücadelesi de sürüyor. Bu kapsamda yapılan operasyonlarda Ö.D., İ.E. ve A.A. gözaltına alınırken, şahıslarla birlikte bir kilo 250 gram toz esrar, 40 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kaçakçılık olayıyla ilgili de A.M.E., S.D., A.Ş., S.T., H.B. ve H.E. isimli şahıslar gözaltına alınırken, bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ile 14 litre kaçak alkol yakalandı.

İlçede şüpheli şahısları durdurarak GBT sorgulaması da yapan ekipler, evden hırsızlık ,cinsel saldırı, cinsel taciz gibi suçlardan aranan F.Ö., F.Ç., S.O., A.D.S. ve Y.K. isimli şahısları yakarken, cezaevinden firar eden M.E.Ç. ve O.Ü.'yü yakalayarak, cezaevine geri teslim etti.