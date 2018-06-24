Mersin’de belediye başkanları oyunu kullandı

Dönem Milletvekilliği seçimleri için oylarını kullandılar.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, oyunu kullanmak üzere Yalınayak Mahallesi’nde bulunan Yalınayak Ortaokulu’na geldi. Burada 2289 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başkan Tuna, sandık görevlilerine kolaylıklar dileyerek vatandaşlarla sohbet etti.

Tuna, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye’nin geleceği için son derece önemli olduğunu vurguladı. Seçimleri, demokrasinin düğünlerine benzeten Tuna, “Bir seçimi daha atlatıyoruz. Seçimler, demokrasinin düğünleri gibidir. Demokrasiye ve bu kültüre inanmış bir milletin, özellikle bugün herkesin gelip oy kullanması gerekir. Ülkemiz, cumhurbaşkanlığı hükümet modeli ile yeni bir sisteme giriyor. İnşallah, ülkemiz için hayırlı olur. Bürokrasinin ağırlığı ve hantallığı inşallah bu sistemle giderilir. Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üzerinde ülke olma yolunda hızla ilerler. Elimizden geldiğince milletvekillerimizle ilçemizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek, bu sistemi anlattık. Bugün milletin iradesi sandığa yansıyacak. Bu irade kaçınılmaz bir gerçektir ve herkes bu iradeye saygı duymak durumundadır" dedi.

Başkan Tarhan oyunu Kuyluk’ta kullandı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise Kuyuluk Belediye Ortaokulu’nda, eşi Sembol Tarhan ile birlikte oy kullandı. İlçede bulunan bazı okulları ziyaret eden Tarhan, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Seçmenler ve çocuklar ile sohbet eden Tarhan, bol bol fotoğraf çektirdi. Seçim sandık kurullarını gezerek cezerye ikramında bulunan ve başarılar dileyen Tarhan, cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birisi olduğunu ifade etti.

Belediye olarak sağlıklı ve demokratik bir ortamda seçim sürecinin geçirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alındığına dikkat çeken Tarhan, “Sonuç ne olursa olsun, adalet içinde, laik ve demokrat bir Türkiye kazansın istiyoruz. Çocuklarımızın geleceğe güvenle baktıkları bir ülke olmasını temenni ediyoruz. Daha güzel bir Türkiye olsun istiyoruz. Çünkü ülkemiz ve halkımız daha iyilerine layık. Gelişmiş ülkelerde görülmeyen ölçüde yüksek oy kullanım oranına sahibiz. Bugün de eşine az rastlanan heyecan ve coşkunun olduğu bir gün yaşanıyor. Bu seçimin ülkenin geleceğine hayırlı bir sonuç çıkacağına inanıyorum” diye konuştu.