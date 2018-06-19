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19 Haziran 2018 13:53

Mersin’de dev boyutlarda botanik heykeller inşa ediliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehir merkezine yerleştirilen ve boyları 6 metreyi bulan dev botanik heykeller, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Mersin’de dev boyutlarda botanik heykeller inşa ediliyor

19 Haziran 2018 13:53


Mersin Büyükşehir Belediyesi, şehir içi uygulamalarında Türkiye’de sadece Mersin’de örneği bulunan dev botanik heykeller inşa ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ve kentin uğrak noktalarına yerleştirilen dev botanik heykeller, görenlerin büyük ilgisini çekiyor.


Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin büyük bir özenle inşa ettiği ve boyları 6 metreyi bulan dev botanik heykeller, Mersinlilerin büyük beğenisini topladı. Türkiye’de şehir içi uygulamalarında bir ilk olma özelliği taşıyan dev botanik heykeller, şehrin birçok bölgesine yerleştirilmeye devam ediyor.


4 metre yüksekliğinde 8-10 metre uzunluğunda inşa edilen ’Tavus Kuşları’ heykeli için 18 bin kök çiçek, 2 metre yüksekliğinde 3.5 metre uzunluğunda inşa edilen ’Civciv’ heykeli için 30 bin kök çiçek ile 6 metre 20 santim yüksekliğinde inşa edilen ’Fidan Diken Yörük’ heykeli için de 30 bin kök çiçek kullanıldı. Ekolojik sisteme uygun bir şekilde inşa edilen botanik heykeller, metal konstrüksiyon içine canlı toprak ve bitkiler yerleştirilerek oluşturuluyor. Bitkilerin büyümesi ve heykel formu kazanması, metal konstrüksiyon içerisinde sağlanırken, bu heykellerin yeni dönemin süsleme sanatına öncülük etmesi bekleniyor. Metal halde formu oluşturulan heykellerin içerisine daha sonra canlı toprak, kırmızı toprak ve torf ekleniyor. Torf eklendikten sonra, heykellerin içerisinde büyüyüp yetişecek olan canlı bitkilerin ekimi gerçekleştiriliyor. Ayrıca sulama sistemi ile bitkiler heykellerin içerinde yetişmeye devam ediyor.


Şehrin geneline yerleştirilen Tavus Kuşları, Civciv ve Fidan Diken Yörük heykelinin yanı sıra Mersin’in sembolü olan Caretta Caretta ile Tarsus ile özdeşleşmiş Şahmeran figürü de botanik heykel biçiminde en kısa sürede şehrin sokaklarını süsleyecek.




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