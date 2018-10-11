Mersin'de, Dünya Kız Çocukları Günü kutlandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Hakları Çocuk Komitesi çocukları tarafından Atatürk Caddesi'nde Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında stant kuruldu. Burada konuşan İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, bugün dünyanın birçok yerinde çok sayıda kız çocuğunun küçük yaşta evlendirildiğini, eğitim haklarının elinden alındığını, küçük yaşta çalıştırıldığını söyledi. Kız çocuklarının bu sorunlarına dikkat çekmek için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği tarafından 11 Ekim gününün Dünya Kız Çocukları Günü olarak ilan edildiğini belirten Sarı, "Son yıllarda özellikle kız çocuklarımıza yönelik devletimizin kurumları tarafından yürütülen koruyucu ve önleyici çalışmaların artırılarak sürdürülmesi ayrımcılığın ortadan kaldırılması, küçük yaşta evliliklerin önlenmesi, ihmal ve istismarın ortadan kaldırılması için tüm kurumlarımız tarafından başta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımız tarafından çalışmalar yürütülmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları sözleşmesinde yer alan bir çok maddesinde de Anayasamızın ailenin korunması ve çocuk hakları maddesinde ve diğer kanun mevzuatlarımız da da başta kız çocuklarımız olmak üzere tüm çocuklarımızın korunmasına yönelik hükümler yer almaktadır. Bu gün burada Mersin Çocuk Hakları Çocuk komitesi olarak kamuoyu duyarlılığı oluşturmak amacıyla toplandık" dedi.

Çocukların ülkeler için çok değerli olduğunu vurgulayan Sarı, "Kız çocuklarımızın küçük yaşta evlendirilmesinin önlenmesi, çocukluklarını yaşıtları ile doyasıya yaşayıp, eğitim haklarından yararlanması, eğitim sonunda bilim ve teknoloji alanlarında ekonomik hayatın her alanında yer almaları, devletimizin temel politikası olduğu gibi, toplumun tüm kesimlerinin de destek vermesi temel beklentimizdir. Ülkemizde ve dünyada bugün Kız Çocukları Günü'nde hepinizle bir arada olmaktan mutluluk duymaktayız. Kız çocuklarımızın korumasının en iyi yolu eğitimden geçmektedir. Kız çocukları okula gidebildiklerinde hem kendileri hem de aileleri için daha iyi bir yaşamın temellerini atma imkanına sahip olacaklardır. Bu konuda ailelerimizin de bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Kız çocuklara yönelik dünyanın her yerinde hak ihlallerini sona erdirme temennisiyle bugün tüm toplumu kız çocuklarını fark etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.