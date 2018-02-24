Mersin’de emekliler ikinci baharını yaşayacak

Sohbet, dinlenme, oyun, sağlık, sanat ve kültür alanlarının yer alacağı emekli evinde, anılar, sevinçler ve hüzünler paylaşılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘İkinci Bahar Emekli Evi’ ismini alacak olan evin Mart ayının sonlarına doğru açılması planlanıyor. Emeklilerin ikinci baharlarını yaşayabilmeleri için, ‘bir bardak çay ailedir’ diyerek yola çıkan Büyükşehir Belediyesi’nin açmaya hazırlandığı emekli evinden Mersin’de ikamet eden tüm emekliler faydalanabilecek. 55 yaş üstü emeklilerin faydalanabileceği İkinci Bahar Emekli Evi’nde, vatandaşlar çalışma hayatlarını bitirdikten sonra evde vakit doldurmak ve zamanlarını boş yere harcamak yerine, emekli evinde hem birbirleriyle sohbet edebilme fırsatına erişecek, hem de evde yapılacak olan sosyal aktivitelerle hayata bağlanmaya devam edecekler. Mersin’de yaşayan emekli vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemelerine yönelik birbirleri arasında sosyal bağ kurmak, toplumsal yaşama ve geleceğe yönelik bakış açısına ivme kazandırmak ve emekli vatandaşlara yönelik merkezlerde sanatsal ve kültürel ortam hazırlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu evde emekli vatandaşların ikinci baharlarını yaşamalarını sağlamak istiyor. Büyükşehir Belediyesi, bu evde emeklilerin toplum içindeki aktif katılımlarını sağlayabilmek, sağlık ve hukuk alanında onlara tedavi ve rehberlik hizmeti verebilmek ve onların psiko-sosyal destek hizmetlerinden de faydalanabilmelerini hedefliyor. Emekli evinden faydalanmaya hak kazanan vatandaşlar, diş taraması, tansiyon ve şeker ölçümü gibi sağlık hizmetleri de alabilecek ve sanatsal faaliyetler arasında yer alan saz kursu, keman kursu ve müzikal koro gibi kurslara da katılım gösterebilecek. Çay, kahve, su gibi içeceklerin ücretsiz olacağı, günlük gazete, dergi ve kitapların da bulunacağı emekli evinden faydalanmak isteyen vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkarılan emekli kartı verilecek. Yaz ve bahar aylarında günübirlik geziler düzenlenecek olan emekli evinde, sosyal ve kültürel faaliyetler de aktif olarak sürdürülecek. Psiko-sosyal danışmanlık hizmetlerinden de faydalanabilecek olan emekliler, hayatın tadını bu evde çıkaracaklar.