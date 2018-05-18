Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 16:29

Mersin’de gönüllü itfaiyecilik eğitimleri devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen, gönüllü itfaiyecilik programları kapsamında, 2018 yıl sonuna kadar 2 bin gönüllü itfaiyeciye eğitim verilmesi hedefleniyor.

Mersin’de gönüllü itfaiyecilik eğitimleri devam ediyor

18 Mayıs 2018 16:29


Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından kırsal alanlarda meydana gelen yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale ederek, cam ve mal kaybını en aza indirmek için başlatılan gönüllü itfaiyecilik eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda 2017 yılında 514 gönüllü itfaiyeciye eğitim veren ekipler, 2018 yılı sonuna kadar 2 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.


Bu yıl Tarsus ilçesine ve merkez ilçelere bağlı 131 mahalle eğitim programlarına dahil oldu. Merkez ilçelere bağlı 27 mahalle muhtarının katıldığı eğitimler Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre merkezinde ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı binasında gerçekleşti. Katılımcılara Gönüllü İtfaiyeci yönetmeliği hakkında bilgiler verilirken, yangın römorkunun kullanımı konusunda uygulama yaptırıldı. 2018 yılında sona erecek olan gönüllü itfaiyecilik eğitim programında, 400 römork alınması ve 2 bin gönüllü itfaiyeciye eğitim verilmesi hedeflendiği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç