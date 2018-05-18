Mersin’de gönüllü itfaiyecilik eğitimleri devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından kırsal alanlarda meydana gelen yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale ederek, cam ve mal kaybını en aza indirmek için başlatılan gönüllü itfaiyecilik eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda 2017 yılında 514 gönüllü itfaiyeciye eğitim veren ekipler, 2018 yılı sonuna kadar 2 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu yıl Tarsus ilçesine ve merkez ilçelere bağlı 131 mahalle eğitim programlarına dahil oldu. Merkez ilçelere bağlı 27 mahalle muhtarının katıldığı eğitimler Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre merkezinde ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı binasında gerçekleşti. Katılımcılara Gönüllü İtfaiyeci yönetmeliği hakkında bilgiler verilirken, yangın römorkunun kullanımı konusunda uygulama yaptırıldı. 2018 yılında sona erecek olan gönüllü itfaiyecilik eğitim programında, 400 römork alınması ve 2 bin gönüllü itfaiyeciye eğitim verilmesi hedeflendiği bildirildi.