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17 Ağustos 2018 16:06

Mersin’de kaçak sigara operasyonu

Mersin polisinin, farklı bölgelerde gerçekleştiği operasyonlarda değişik markalarda 5 bin 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Mersin’de kaçak sigara operasyonu

17 Ağustos 2018 16:06


Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara ile mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamanda merkez Akdeniz ilçesine bağlı Hal Mahallesi’nde bir ikamette arama yapan ekipleri, değişik markalarda 2 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan Y.A. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.


Ekiplerin, Çilek Mahallesi’nde yaptığı çalışmalarda ise E.T. isimli şahıstan bin 200, bir tır parkında da 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Çalışmalarda gözaltına alınan E.T. ile İ.B. isimli şahıslar, ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.


Ayrıca başka bir garajına da operasyon düzenleyen ekipler, çekici ile çekiciye bağlı yarı römorkta yaptığı aramada bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan N.Ö. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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