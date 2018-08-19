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19 Ağustos 2018 14:24

Mersin’de kurban satış yerleri denetlendi

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı öncesi kurban satış yerlerinde denetim yapıldı.

Mersin’de kurban satış yerleri denetlendi

19 Ağustos 2018 14:24


İl Müdür Vekili Mehmet Akbaş, halkın kurban döneminde hayvan alım ve satım yerlerinde daha huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için çabaladıklarını belirterek, bayram öncesinde olduğu gibi bayramda da kesimhane ve hayvan satış yerlerinde denetimlere devam edeceklerini söyledi. Akbaş, "Özellikle hayvan alımında veteriner sağlık raporu ile büyükbaş hayvanlar için pasaport, küçükbaş hayvanlar için nakil belgesi olmayan, küpesi bulunmayan, çok zayıf olan, gebe olan ya da yeni doğum yapmış olan, kılları karışık ve mat halde olan, bakışları ve dış görünümü canlı olmayan, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olan, yara, şişlik ve ödemi olan hayvanlar kurbanlık olarak satın alınmamalıdır" dedi.


Denetimlerin ardından üreticilerle görüşen Akbaş, "Hayvan sağlığı açısından bir olumsuzluğa rastlamadık. Tüm yetiştiricilerimize bol kazançlar diliyorum, yaklaşan Kurban Bayramı’nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum" diye konuştu.




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