Mersin’de partilerin milletvekili dağılımı değişti

Dönem Milletvekilliği seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti 4, CHP 3, İyi Parti 2, HDP 2 ve MHP 2 milletvekili çıkardı.

13 ilçede 3 bin 896 sandıkta, 1 milyon 270 bin 128 seçmenin kayıtlı bulunduğu Mersin’de, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 88.55 katılım oranı ile 1 milyon 124 bin 733 kişi oy kullandı. 2015 yılı seçimlerine göre AK Parti ve MHP milletvekili sayılarını korurken, CHP Mersin’de 1 milletvekili kaybetti, HDP ise milletvekili sayısını 2’ye yükseltti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 37.93 oyla ilk sırada yer alırken, CHP’nin adayı Muharrem İnce yüzde 37.44’le hemen ardından takip etti. Meral Akşener yüzde12.11, Selahattin Demirtaş yüzde 11.87, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.47 ve Doğu Perinçek ise yüzde 0.19 oy alabildi.

Milletvekilliği seçimlerinde ise AK Parti yüzde 28.58 ile ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 26.78 ile ikinci sırada, HDP yüzde 16.94 ile üçüncü, İyi Parti yüzde 13.58 ile dördüncü, MHP yüzde 12.77 ile beşinci olurken, Saadet Partisi, Hüda Par ve Vatan Partisi’nin toplam oyları ise 1.35’te kaldı.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Mersin’deki milletvekilleri ise şu isimlerden oluştu: "AK Parti; Lütfi Elvan, Ali Cumhur Taşkın, Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan. CHP; Cengiz Gökçel, Alpay Antmen ve Ali Mahir Başarır. HDP; Fatma Kurtulan ve Rıdvan Turan. İyi Parti; Behiç Çelik ve Zeki Hakan Sıdalı. MHP; Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek."