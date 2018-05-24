Mersin’de sahte içki operasyonu

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiye yönelik bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, Toroslar ilçesinde bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 297 şişe sahte içki, 90 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, 255 boş içki şişesi, 370 içki şişe kapağı, 1.5 litre anason sıvısı ve 2 bin adet içki şişe etiketi olmak üzere, 427 şişe sahte olduğu değerlendirilen içki ve içki yapımında kullanılan birçok malzeme ele geçirdi. Öte yandan ekipler, sahte içki imalatı yaptığı öne sürülen M.Ö. isimli şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.