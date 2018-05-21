Mersin’de soğuk hava deposunda yangın

Edinilen bilgiye göre, Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Serbest Bölgesi’ndeki bir soğuk hava deposunda saat 16.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede bütün depoyu kaplarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Deponun etrafından yangına müdahale edilirken, aşırı rüzgar nedeniyle ekipler zor anlar yaşıyor. Bir yandan yangın çıkan depoyu söndürmeye çalışan ekipler, bir yandan da çevre iş yerlerine yangının sıçramasını önlemeye çalışıyor.

İtfaiye ekipleri bölgede yangını söndürme çalışmasını sürdürürken, bölgeye destek amaçlı TOMA araçları da yönlendirildi. Yangında yaralanan bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.