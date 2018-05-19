Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 14:10

Mersin’de uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit yok: 49 gözaltı

Mersin’in Silifke ilçesinde son üç ayda yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 15’i tutuklandı.

Mersin’de uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit yok: 49 gözaltı

19 Mayıs 2018 14:10

Operasyon kapsamında 2 kilo kubar esrar, 5,6 gram metamfetamin, 4 gram eroin, 20 adet captagon hap, 4 bin 581 paket kaçak sigara, 55,5 kilo kaçak çay ve 166 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.


Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir yaptığı yazılı açıklamada, halkın güven, huzur ve sükunu başta olmak üzere, gençlerin ve çocukların, alkol düşkünlüğü, uyuşturucu madde bağımlılığı, suç işleme, kumar ve benzeri kötü ve zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla yürütülen çalışmaların titizlikle ve hassasiyetle sürdürüldüğünü kaydetti.


Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mart, Nisan ve Mayıs ayları içerisinde de ilçe genelinde sokak satıcılarına ve terörizmin finans kaynaklarına yönelik operasyonların devam ettiğini ifade eden Cinbir, "Kaçak emtia, kaçak sigara ve kaçak içki olaylarıyla ilgili ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı ve kullanımı ile etkin mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda toplam 2 kilo kubar esrar, 5,6 gram metamfetamin, 4 gram eroin maddesi, 20 adet captagon hap ele geçirilmiş, 49 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, haklarındaki adli işlemler sonucu 15 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Kaçakçılık olayları ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında da toplam 4 bin 581 paket kaçak sigara, 55,5 kilo kaçak çay ve 166 şişe bandrolsüz içki ele geçirilmiş olup, 19 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç