Mersin’de uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit yok: 49 gözaltı

Operasyon kapsamında 2 kilo kubar esrar, 5,6 gram metamfetamin, 4 gram eroin, 20 adet captagon hap, 4 bin 581 paket kaçak sigara, 55,5 kilo kaçak çay ve 166 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir yaptığı yazılı açıklamada, halkın güven, huzur ve sükunu başta olmak üzere, gençlerin ve çocukların, alkol düşkünlüğü, uyuşturucu madde bağımlılığı, suç işleme, kumar ve benzeri kötü ve zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla yürütülen çalışmaların titizlikle ve hassasiyetle sürdürüldüğünü kaydetti.

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mart, Nisan ve Mayıs ayları içerisinde de ilçe genelinde sokak satıcılarına ve terörizmin finans kaynaklarına yönelik operasyonların devam ettiğini ifade eden Cinbir, "Kaçak emtia, kaçak sigara ve kaçak içki olaylarıyla ilgili ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı ve kullanımı ile etkin mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda toplam 2 kilo kubar esrar, 5,6 gram metamfetamin, 4 gram eroin maddesi, 20 adet captagon hap ele geçirilmiş, 49 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, haklarındaki adli işlemler sonucu 15 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Kaçakçılık olayları ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında da toplam 4 bin 581 paket kaçak sigara, 55,5 kilo kaçak çay ve 166 şişe bandrolsüz içki ele geçirilmiş olup, 19 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" dedi.