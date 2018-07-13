Mersin Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ömer Faruk Tokgöz ile Toroslar Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Aylin Karaşahin’in de katıldığı toplantıda, Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Bekir Yiğit, kurum alacaklarının yapılandırması, Toroslar Sosyal Güvenlik Merkez Müdür Yardımcısı Ömür Çevik ise sigorta alacaklarının yapılandırılmasına yönelik bilgiler aktardı.

Kanun kapsamının 31 Mart 2018 tarihi esas alınarak düzenlendiğini belirten Yiğit, vergiler için bu tarihten önceki vergilendirme dönemlerinin kapsama girdiğini anlattı. Söz konusu kanunla önemli imkanlar tanındığına dikkat çeken Yiğit, bu imkanları şöyle sıraladı; "Kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, inceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkını, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılması, 6552, 6736 ve 7020 sayılı kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanma gibi çok önemli imkânlar getirilmiştir.”

Yiğit, düzenlemeyle getirilen bu indirim imkânından yararlanılabilmesi için ödeme yapıldığı tarihte anılan kanunlarda öngörülen şartların ihlal edilmemiş olması gerektiğini de vurguladı.

“Son başvuru tarihi 31 Temmuz”

Toroslar Sosyal Güvenlik Merkez Müdür Yardımcısı Ömür Çevik ise sigorta alacaklarının yapılandırılmasına değindi. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar başvuruda bulunmak gerektiğinin altını çizen Çevik, “Ayrıca yapılandırılan tutarın peşin veya ilk taksit 2018 yılının Ağustos ayında başlamak üzere, ikişer aylık dönemlerde en fazla 18 eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir” dedi.

Borçlulara sağlanan avantajları da anlatan Çevik şu bilgileri verdi; “Yapılandırma kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımı tarihinden sonra gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanacaktır. Yapılandırma için herhangi bir teminat

istenmeyecektir. Yapılandırma kapsamında yapılacak ödemeler nispetinde tatbik edilen hacizler kaldırılacaktır. Tatbik edilen hacizlere konu mallar borçlunun talebi halinde satılabilecektir. Borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Taksitlendirmede ilk taksitin ödenmesi durumunda ’borcu yoktur’ yazısı alınabilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece, yapılandırma dışındaki borçlarının süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanabilecektir. Yapılandırmanın bozulması halinde yararlanılan teşvikler geriye yönelik iptal edilmeyecektir. Borcu yapılandırılanların ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borcunun olmaması şartı ile sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.”